Ennél pofátlanabb kínai mobilgyártó kevés létezik

Az Elephone új csúcsmobilja egy Samsung S9-klón, viszont nem csak az ára, a teljesítménye is töredéke a koreai telefonnak. Ennyi pénzért jobban is összerakhatták volna.

Az Elephone U csúcsmobil elég durva árcédulát kapott, ahhoz képest, hogy egy Samsung-klón, tehát minimum le kellett volna nyűgöznie minket ennyi pénzért.

Még a csomagolást és a telefon kinézetét elnézve ez sikerült is. Fekete alapon vöröses arany felirattal kábít a doboz, kibontva viszont egy kifejezetten szép készülék bukkan elő. A kiegészítők felhozatala átlagos: USB Type-C kábel, a jack portot kiváltó adapter, leírás, képernyővédő fólia és tok, SIM tű és egy 5V 2A teljesítményű töltő.

A készüléket kézbe fogva látszik: baromi jó néz ki ez a selyemkék, a fényeket megtörő fémborítás. Az alakja nagyon filigrán, aminek egyik letéteményese a 18:9-es arányú kijelző. A kávák rendkívül vékonyak, bekapcsolás után szépen kirajzolódnak a virtuális gombok, amelyek egyrészt variálhatóak, másrészt megdöbbentően hasonlítanak a fizikai nyomkodókra.

A hátlapon található egy 13+13 megapixeles dualkamera, LED-vaku és az ujjlenyomat-olvasó. Alul a Type-C csatlakozó mellett már csak egy mono hangszórót kapunk.

A mobil mindössze 160 gramm, ami egyáltalán nem számít soknak ebben a kategóriában.

Tesztüzem

Megjelenítés szempontjából az Elephone U telitalálat. A képminőség kiváló, a kontúrok borotvaélesek, a színhűség mindent ver ebben a kategóriában, jók a betekintési szögek és a kontrasztarány is. A kijelző Full HD+ felbontású (2160×1080), 18:9-es AMOLED – minden telefonba ilyet tennék, ha lehetne. Fényerőben sem kell szerénykednie az 5,99 colos panelnek.

A teszttermék a 6/128-as verzió volt, de létezik 4/64-es is, kissé olcsóbban. A Mediatek 6737T processzor és a Mali G71 MP2 GPU viszont visszalépés az elődhöz, az Elephone S8-hoz képest – ennyi pénzért elég karcsú, mindenképpen többet vártunk.

A 28 nanométeren gyártott processzor nagy teljesítményéből adódóan energiaigényes is, így a 3620 milliamperórás akkumulátor szűken elég két napra, főleg ha a wifi, mobilnet, GPS is aktív használatban van.

Az Android egy gyári 7.1-es rendszer, akadásmentesen, sőt szinte már pörgősen fut. Ebben valószínűleg szerepet vállal a sok memória is, így több app együttes használata sem okoz gondot. A virtuális gombok személyre szabhatósága mellett kapunk egy oldalsó gyorselérési sávot, amit itt „surface side screen”-nek hívnak. A gyártó ígérete szerint kapunk majd hozzá arcfelismerést (Face ID) és az új Android 8.0 Oreo szoftvert is.

Játékok terén nem nagyon vettünk észre szaggatást, ellenben a hardverigényes programok elég szépen csökkentik az üzemidőt, de legalább nem akadnak. Szenzor szinten van pozitív és negatív hírünk is: nincs érintéses fizetésre is alkalmas NFC, a wifi csak5 Ghz-es, viszont van giroszkóp és Bluetooth.

A GPS-t külön kiemelném, ugyanis az eddigi legpontosabb egységgel rendelkezik: 2 métert téved, amit nem egy MTK processzortól, sokkal inkább egy Snapdragontól vártam volna el.

A hangszóró viszont nem tetszett, hiába példálóztak az NXP nevével, nem szól jól. Közepes hangerő fölött recseg, a sábok nem tisztán csendülnek fel, inkább rekedt hörgéssé fajul a dolog.

A kamerák nem kerülnek be az „éltanulók” szűk körébe. A Sharp 13 megapixeles lencséi napfényben még jól teljesítenek, bár a részletességgel már ott is gondok vannak. Előnye viszont, hogy a fókusz gyors, egy pillanat alatt élesít, és nem is rángatja a képet, mint mostanában oly sok kínai konkurens.

Videóból csak 1080p felbontást tud másodpercenként 30 képkockás (fps) sebességnél, míg a nagytestvér, a U Pro már 4K 30 fps-t is tud. Valószínűleg a processzorchip nem támogatja ezt a feldolgozást, ezért korlátozták le a felbontást.

Összegzés

Megpróbáltam helyén kezelni a készülék pozitív és negatív tulajdonságait, de nem ment: a hatalmas háttértár, a memória és a kiváló kijelző becsülendő, a processzor viszont nem ebbe az ársávba való – ehhez a 94 ezer forintos árazás magas.

Ellenben az Elephone U Pro 100 ezer forintért már kifejezetten ajánlott vétel, ahogyan korábbi tesztünk bemutatta, sokkal erősebb hardverrel és a vezetéknélküli töltéssel is rendelkezik.

Ha érdekelnek a kínai termékek, és első kézből szeretnél értesülni a legújabb terméktesztekről, ajánljuk a Rendelj Kínait oldalát!