„Ha nem nézem meg annyiszor a Mission: Impossible-t, nem lenne Michelin-csillagos éttermem”

Tudom, mi a furcsa: hol a szemüveged?

Súgógép hiányában nincs most rajtam.

Tehát nem dizájner kiegészítő?

Ahhoz kell, hogy elolvassam az instrukciókat, különben hunyorognék.

Teljesen más ember képe rajzolódik ki most előttem, mint a YouTube-videóidból.

Az történt, hogy már új helyen van a stúdió, ahol a videókat rögzítjük, és közelebb is került a monitorom, nem szükséges a szemüveg többé. De a csapatom tagjai azt mondták, inkább maradjon, mert már része az imidzsemnek. Még a végén kérdezősködni kezdenének a nézőim, hol a szemüvegem.

Megnéztem a promóképeket, a Cápák között új évadában sincs rajtad. Merthogy a januárban induló évadban már téged is láthatunk. Újfajta szerep, hogyan talált meg az RTL a feladatra?

Két-három éve beszéltem erről először Máté Krisztával, a műsor producerével, aki felkeresett. Akkor még nem éltem a lehetőséggel, de Kriszta minden évben kitartóan megkérdezte: »Ez lesz az az év?«. A mostani lett végül az.

A kereskedelmi tévézés nagyon más terep, mint a YouTube. Előbbiben van tapasztalatod?

Nekem nincs. De, hogy megértsd, miért mondtam igent, hadd meséljek el valamit. Ugyanis az igen előtti pillanatot megelőzte, hogy a miénk a 42, egy Michelin-csillagos étterem, és egyszer csak megkaptuk a lehetőséget, hogy főzhettünk Jennifer Lopeznek, mikor júliusban Magyarországra érkezett. Amikor ez kitudódott, gyanútlanul sétálgattam Esztergomban, és bárhová mentem, odajöttek az emberek gratulálni. A médiában kialakult egy pozitív kép rólunk, aminek hála érkeztek hozzánk új vendégek is. Ebbe a márkaépítésbe pedig jól belefésülhető a Cápák között. Ez egy tévéműsor, de magas színvonalú.

Megkérdezem azt, amit a kommentelők szoktak: égeti a zsebed a pénz?

Úgy vagyok vele, hogyha látok olyan fiatalt, aki egy fal előtt hármat hátralép, hogy erőt gyűjtsön az áttöréséhez, és még a matek is stimmel, akkor nem arról van szó, hogy égeti-e a zsebem a pénz vagy sem.

És mennyit nyomott a latban a szereplési vágyad?

Ha nem akarnék szerepelni, nem is YouTube-oznék. Sőt, interjút sem adnék senkinek.

A sikeres vállalkozók jelentős része mégis a háttérben marad. Miért?

Ennek megvannak az okai. Nem mind úgy lettek sikeresek, hogy volt egy ötletük, keményen megdolgoztak azért, és értek el sikert. És persze mindig ott motoszkál bennük a félelem, hogy meg ne kívánja valaki a portékájukat.

Számon tartod, hányadik leggazdagabb magyar vagy?

A néhány milliárdos vagyonommal nem férek oda komoly listákra.

De forintra pontosan tudod, mennyid van?

Azt tudom.

Ezzel együtt jár, hogy elemzed is magad üzletemberként?

Inkább azt elemzem, mikor csinálok jó és mikor kevésbé jó dolgokat. Negyvenhét éves vagyok, ebben az életkorban eljön az a pont, amikor már nem minden pillanatodat fogod eladni pénzért. Keresem azokat a metszeteket, amikor pénzt is keresek és én is élvezem a dolgot.

A halottas kocsi nem áll meg a banknál. Megkerestem azt, amennyire szükségem van: ha Isten segít, és megtöbbszörözöm még, az jó.

Ha már Isten: vele milyen a kapcsolatod?

Klasszikus értelemben nem vagyok vallásos, nem járok templomba, de konfirmáltam, olvastam Bibliát. Az, hogy létezik egy rendező erő az univerzumban, tény.

És azt hogyan rendezte el az erő, hogy sok pénzed lett?