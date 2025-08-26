árpa attilaczakó alexandra
Szórakozás

Árpa Attiláéknak „megtervezett ütemtervük” van: először Hollywoodba mennek, aztán gyereket vállalnak

Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 08. 26. 17:29
Varga Jennifer / 24.hu

Tavaly újra megnősült Árpa Attila, a szintén színész Czakó Alexandrát vette el, akivel hamarosan együtt lesznek láthatók a Nyerő Páros című műsorban. Bár az esküvő már majdnem egy éve volt, a nászútra eddig nem jutott idejük, mert mindketten sokat dolgoztak. Ezt idén mindenképp szeretnék pótolni, árulták el a Blikknek.

A terv az, hogy egy rövid időre Hollywoodba utazunk, ahol már jártunk egyszer közösen, és akkor is fantasztikus élmény volt. Elképzeléseink szerint ez az út a megtervezett programok és a spontán döntések tökéletes keveréke lesz. Több ismerősöm is Los Angelesben él, velük is szeretnénk találkozni, emellett Alexandrának az egyik legfontosabb célállomása a Bűbájos boszorkák sorozatból ismert ikonikus épület, a Halliwell-ház

– mondta el Árpa Attila.

A gyerekvállalással kapcsolatban a színész ismét úgy nyilatkozott, nem siettetnek semmit.

Alapvetően mindenképpen szeretnénk közös gyermeket, de ezzel kapcsolatban van egy előre megtervezett ütemtervünk, ami majd a maga idejében válik aktuálissá.

Tavasszal felvázolta, milyen állomásai vannak az említett ütemtervnek (pl. új ingatlan, anyagi stabilitás), és azt mondta, valószínűleg 2026-ban „fog beloggolni a kis Árpa a Mátrixba”.

A feleség év elején pedig úgy fogalmazott: „Készen állok az anyaságra. Szeretnék egy kisfiút. De jó lenne még együtt is dolgozni Attilával.”

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Élete első profi ökölvívó meccsére készül Istenes Bence
Kialakult a Miss Universe Hungary idei döntős mezőnye
Hal a tortán: Nagyházi Lőrinc nem teljesítette Gáspár Bea nehezítését
Baráti segítséggel akarta kijátszani az apasági tesztet egy férfi Nagy-Britanniában
Ma 4,5 millió forintba kerülne egy Brac–Budapest út egy olyan géppel, amilyennel Orbán és stábja utazott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik