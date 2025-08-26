Árpa Attiláéknak „megtervezett ütemtervük” van: először Hollywoodba mennek, aztán gyereket vállalnak

Tavaly újra megnősült Árpa Attila, a szintén színész Czakó Alexandrát vette el, akivel hamarosan együtt lesznek láthatók a Nyerő Páros című műsorban. Bár az esküvő már majdnem egy éve volt, a nászútra eddig nem jutott idejük, mert mindketten sokat dolgoztak. Ezt idén mindenképp szeretnék pótolni, árulták el a Blikknek.

A terv az, hogy egy rövid időre Hollywoodba utazunk, ahol már jártunk egyszer közösen, és akkor is fantasztikus élmény volt. Elképzeléseink szerint ez az út a megtervezett programok és a spontán döntések tökéletes keveréke lesz. Több ismerősöm is Los Angelesben él, velük is szeretnénk találkozni, emellett Alexandrának az egyik legfontosabb célállomása a Bűbájos boszorkák sorozatból ismert ikonikus épület, a Halliwell-ház

– mondta el Árpa Attila.

A gyerekvállalással kapcsolatban a színész ismét úgy nyilatkozott, nem siettetnek semmit.

Alapvetően mindenképpen szeretnénk közös gyermeket, de ezzel kapcsolatban van egy előre megtervezett ütemtervünk, ami majd a maga idejében válik aktuálissá.

Tavasszal felvázolta, milyen állomásai vannak az említett ütemtervnek (pl. új ingatlan, anyagi stabilitás), és azt mondta, valószínűleg 2026-ban „fog beloggolni a kis Árpa a Mátrixba”.

A feleség év elején pedig úgy fogalmazott: „Készen állok az anyaságra. Szeretnék egy kisfiút. De jó lenne még együtt is dolgozni Attilával.”