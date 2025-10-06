Lola a férjéről: Tudtam, hogy jó apuka lesz, de ahogy most vigyáz ránk, az minden elképzelésemet felülmúlja

Lola október elsején adta hírül, hogy megszületett a kislánya. Az énekesnő azóta nem nagyon volt aktív a közösségi oldalán, nemrég azonban ismét bejelentkezett: mint írja, nagyon jólesik neki, hogy ennyien örülnek velük együtt, de a babája mellett nem sok ideje marad válaszolni az üzenetekre.

Pár nappal ezelőtt az egész világom alapjaiban változott meg, és bár nem alszunk sokat, de nagyon boldogok vagyunk így együtt.🙏🏼 Köszönöm a családunknak és a barátainknak, hogy gondoskodnak rólunk, és hogy mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobban tudjuk élvezni ezt az időszakot. A férjemre pedig nem találok egyszerűen szavakat. Tudtam, hogy jó apuka lesz, de ahogy most ránk vigyáz, az minden elképzelésemet felülmúlja. Bár vannak nehézségek, mégis azt érzem, ez életem egyik legboldogabb időszaka ☺️

– zárta sorait az édesanya.

