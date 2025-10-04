ázsia expresszgalambos boglárkakútvölgyi sára
Ázsia Expressz: a döntő hét előtt távozott egy páros

admin Csontos Kata
2025. 10. 04. 07:28

Jövő héten Balin folytatódik az Ázsia Expressz, ez lesz a verseny utolsó hete, amikor már csak négy páros van versenyben. Ehhez az is kellett, hogy pénteken kiessenek valakik. A döntő hét előtt a harmadik héten csatlakozó Galambos Boglárkának és Kútvölgyi Sárának ért véget a kaland, mivel utolsókként értek vissza a hajszáról.

Sajnos fizikálisan mi nem vagyunk annyira toppon. Eleve nem is úgy jöttünk, azóta ez le is épült sokkal, és amikor ezeket a harminc kilókat kellett cipelni négy kilométeren át, ott teljesen elvesztettük, és sajnos onnantól nem tudtuk behozni

– értékelte teljesítményüket Kútvölgyi, Galambos pedig hozzátette: végigküzdötték becsülettel a versenyt.

Nekem személyes kérdés volt, hogy újra motivációt találjak az életemben, és újra érezzem azt, hogy erős vagyok és tudom csinálni így is

– árulta el Galambos Lajos lánya, aki édesanyja elvesztése miatt érezte úgy, hogy az utóbbi időben nem találja a helyét a világban.

Így Barnai Judit és CurtisTallós Rita és Barbinek Paula, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, valamint Bódi Megyer és Bódi Hunor utaznak tovább Indonéziába a reality utolsó hetére.

A kieső páros legemlékezetesebb pillanatáról anno mi is beszámoltunk:

TÉVÉMŰSOROK

