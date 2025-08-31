dj otisebestyén balázsrtltv2
Szórakozás

Sebestyén Balázs saját buliján szúrt oda a konkurenciának: „Okosabbak vagytok, mint egy TV2 néző, gratulálok”

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 31. 08:59
RTL

Néhány meztelen fotó elkészítése után Siófokon színpadra állt Sebestyén Balázs DJ Otiként. A rádiós-műsorvezetőből lett dj több színpadi geget felvonultatott az est folyamán, komoly szerepet kapott a Squid Game című dél-koreai sorozat is, illetve az abban látott piros lámpa, zöld lámpa elnevezésű játék.

Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. Tudom, hogy ezt vártátok, annyira könnyű titeket megvenni, komolyan, minden f.szságra vevők vagytok. Milyen jó, hogy ilyen nem volt a 90-es években, ugye nem kellett ennyi hülyeséget nézni. Szóval, amikor zöld fény van, akkor nagyon veretjük, ami kijön belőled. Viszont amikor piros fény van, akkor mindenki megáll, senki nem mozdul, és 12 ezer ember egyszerre van csöndben. Jó?

– vázolta fel a szabályokat Sebestyén, majd váratlanul odaszúrt a konkurenciának a Blikk helyszíni riportja szerint.

Ahogy a piros fény ég, megmerevedsz és nem mondhatsz semmit. Mehetünk? Értitek a szabályokat? Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2 néző, jó, gratulálok. Jó, ez egy kicsit gennyes volt

– mondta a sztár.

Kapcsolódó
Ráskó Eszter lefotózta a Balaton előtt pucéran ácsorgó Sebestyén Balázst és Rákóczi Ferit
Készülnek DJ Oti újabb bulijára.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
„Végítélet kunyhót” épített magának Josh Duhamel, hogy egy világégést túléljenek benne
Bőrrák miatt műteni kellett Gordon Ramsay-t
„Ne add fel, te vagy a híd” – egy kelet-ukrajnai lány magyarul mesél életről és háborúról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik