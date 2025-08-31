Sebestyén Balázs saját buliján szúrt oda a konkurenciának: „Okosabbak vagytok, mint egy TV2 néző, gratulálok”

Néhány meztelen fotó elkészítése után Siófokon színpadra állt Sebestyén Balázs DJ Otiként. A rádiós-műsorvezetőből lett dj több színpadi geget felvonultatott az est folyamán, komoly szerepet kapott a Squid Game című dél-koreai sorozat is, illetve az abban látott piros lámpa, zöld lámpa elnevezésű játék.

Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. Tudom, hogy ezt vártátok, annyira könnyű titeket megvenni, komolyan, minden f.szságra vevők vagytok. Milyen jó, hogy ilyen nem volt a 90-es években, ugye nem kellett ennyi hülyeséget nézni. Szóval, amikor zöld fény van, akkor nagyon veretjük, ami kijön belőled. Viszont amikor piros fény van, akkor mindenki megáll, senki nem mozdul, és 12 ezer ember egyszerre van csöndben. Jó?

– vázolta fel a szabályokat Sebestyén, majd váratlanul odaszúrt a konkurenciának a Blikk helyszíni riportja szerint.

Ahogy a piros fény ég, megmerevedsz és nem mondhatsz semmit. Mehetünk? Értitek a szabályokat? Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2 néző, jó, gratulálok. Jó, ez egy kicsit gennyes volt

– mondta a sztár.