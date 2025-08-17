Másnaposságnak hitte, halálos betegséggel küzdött a brit turista

Egy Nagy-Britanniából származó nő idén júniusban tífusszal fertőződött meg a nyaralása során, ám eleinte másnaposságnak hitte a tüneteit – írja a Daily Mail.

A nyugat-yorkshire-i Bradfordból származó Alysha Pyrgotis először azt gondolta, az előző este elfogyasztott túl sok alkohol verte le a lábáról, nem pedig a bakteriális fertőzés okozta a hányással és hasmenéssel is járó rosszullétét idén nyáron, ám ahogy a tünetei súlyosbodtak és már az ágyból sem bírt kikelni, felismerte, hogy nagyobb a baj, mint azt addig hitte.

A brit turista az indonéziai Gili Trawangan szigeten kapta el a tífuszt, amely kezelés nélkül minden ötödik fertőzöttnél halált okozhat, de szerencsére Pyrgotis időben eljutott orvoshoz.

Egyáltalán nem tudtam koncentrálni, ekkor kezdtem pánikba esni. A srác, akivel akkoriban utaztam, rájött, hogy elég rosszul vagyok, nem pedig másnapos. Beszélt valakivel a hostelből, és megnéztük az interneten, de nem voltak a közelben kórházak. Egy nagyon kicsi szigeten voltunk, ahol nem igazán volt egészségügyi ellátás, elég peches voltam, hogy akkor pont ott voltam. Olyan volt, mintha a testem nem akart volna semmit sem befogadni, mindentől meg akart szabadulni. Semmit sem ettem egész idő alatt, amíg rosszul voltam

– mesélte Pyrgotis, aki súlyos fájdalmakat érzett az egész testében és már a víz sem maradt meg benne.

Végül egy helyi orvos diagnosztizálta nála a tífuszt, és a megfelelő kezelés hatására a brit utazó néhány hét alatt teljesen kigyógyult a betegségből. A korábban Kambodzsát, Vietnamot és Thaiföldet is megjárt nő szerint valószínűleg azért kaphatta el a betegséget, mert minden állatot megsimogatott, de a kézmosásra már nem figyelt oda, ahogyan arra sem, hogy honnan szerez magának ételt, és mindent megevett, ami jól nézett ki.

Nagy-Britannia Nemzeti Egészségügyi Szolgálatának ajánlása szerint ha olyan területre utazunk, ahol fennáll a fertőzés veszélye, oltsuk be magunkat, mossunk rendszeresen kezet szappannal és fertőtlenítővel, valamint kerüljük a jég, a nyers vagy enyhét átsütött húsok és a tengeri ételek fogyasztását.