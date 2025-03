Oscar-díj 2025: Adrien Brody visszakapta a csókot Halle Berrytől, amit 21 éve adott neki a színpadon

A brutalista alkotóinak is volt okuk az örömre a 2025-ös Oscar-gála folyamán, hiszen az Amerikába menekült fiktív magyar építész hányattatásait bemutató nagyszabású filmeposz tíz jelöléséből hármat díjra váltott, köztük diadalmaskodott az egyik legkiemeltebb kategóriában, a legjobb férfi főszereplőjében is.

Adrien Brody ezzel a sikerrel azon színészek rövidke listájára került, akik pályájuk során kétszer is megkapták főszereplőként az Oscart, az elsőt szintén egy holokauszttal kapcsolatos súlyos drámával, a Polanski-féle A zongoristával érdemelte ki több mint húsz évvel ezelőtt.

Az estnek volt több humoros pillanata is, az egyiknek maga Brody volt a résztvevője: miközben a vörös szőnyegen adott interjút, Halle Berry oda settenkedett mögé, majd megcsókolta Brodyt.

Berry ezzel a 2003-as Oscar-gálára utalt, amikor Brody őt csókolta meg a színpadon, miután a színésznő átadta neki a legjobb színésznek járó díjat A zongorista című filmért. Berry azután nem sokkal elmondta, fogalma sem volt kollégája tervéről:

Berry ezúttal úgy sétált oda Brodyhoz, hogy utóbbi a barátnőjével, Georgina Chapmannel vett részt a gálán.

– fogalmazott Berry a csók előtt.

Abban azért csak csendben merünk reménykedni, hogy a cancel culture nem éri utol Halle Berryt az Oscar-gála után.

Halle Berry planted a friendly kiss on best actor nominee Adrien Brody on the #Oscars red carpet.

The moment was a throwback to the now-infamous kiss that Brody gave Berry when she presented him with his first Academy Award back in 2003. pic.twitter.com/Urz0idedgy

— VANITY FAIR (@VanityFair) March 2, 2025