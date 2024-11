Megházasodik az arcátültetésen átesett férfi

Megkérte barátnője kezét Joe DiMeo, a férfi, aki a világon elsőként esett át sikeresen arc- és dupla kézátültetésen – írja a Daily Star.

DiMeo 2018 júliusában a munkahelyéről indult el autójával egy éjszakai műszak után, elaludt a volán mögött, a kocsi járdaszegélynek ütközött és lángba borult. Két szemtanúnak sikerült kimentenie a férfit az égő járműből – de az áldozat a testének 80 százalékán harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.

Joe DiMeónak több mint 20 helyreállító műtéte volt azóta, 2020 augusztusában ő volt az első ember, aki sikeres arc- és dupla kézátültetésen esett át.

Tavaly nyáron mi is beszámoltunk róla, hogy DiMeóra rátalált a szerelem: Jessica Koby azután írt rá az Instagramon, hogy megismerte a férfi történetét.

A most 26 esztendős DiMeo Instagtam-oldalán jelentette be, hogy eljegyezte 33 éves párját: megosztott egy fotót magáról és Kobyról, a képet így írta alá: „Nagy dolgok történnek december 5-én”. A képen Koby eljegyzési gyűrűt is visel.

A nő a saját Instagram-fiókján tudatta, hogy igent mondott, és nagyon várja már a nagy napot a férfival, akiről korábban azt nyilatkozta: „Először csendes, de nagyon nagy tudású és megnyerő. Imádom, hogy mennyire szelíd, kedves és bátor”.