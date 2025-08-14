Kirúgták a német vasút vezetőjét, mert túl sokat késtek a vonatok

Elbocsátották állásából a német vasút, a DB vezetőjét, mert a közlekedési miniszter elégedetlen volt a vonatközlekedés állapotával – vette észre a 444 a Welt cikkét. Richard Lutzot 2017-ben nevezték ki és a megbízatása 2027-ig tartott volna.

Patrick Schnieder tárcavezető csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a DB helyzete drámai, és a vasútnak „pontosabbnak, tisztábbnak és biztonságosabbnak kell lennie”, ehhez pedig meg kell találni a megfelelő vezetőt.

A cikk megjegyzi, hogy Lutz vezetése alatt egyre több kritikát kapott a német vasút, főleg a leromlott infrastruktúra miatt. Ennek következtében a távolsági közlekedés pontossága a 2017-es 78,5 százalékról 2024-re 16 pontot esett.