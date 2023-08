Drew Barrymore a pandémia vége óta egy széfbe zárva tárolja a gyerekei tabletjeit

Csak különleges alkalmakkor kerülhetnek elő az eszközök.

Drew Barrymore a napokban a Better Homes & Gardens magazinnal osztotta meg gondolatait egyebek között arról is, hogyan vélekedik 8 és 10 éves lányainak képernyőidejéről. Mint mondta, televíziókból nincs hiány az otthonában, hiszen rengeteg filmet és egyéb műsorokat is néznek, így senkit sem ítél el, aki hasonlóan szeret bekuckózni a tévé elé. Azt viszont nem kedveli, ha a gyerekei külön-külön, a saját eszközeikkel szörföznek a neten.

Ami a gyerekeimet illeti, nem vagyok nagy rajongója a személyes elektronikának, például az iPadeknek. A járvány idejen, amikor online oktatás volt, rákényszerültünk arra, hogy a saját eszközeinket használjuk, és ez nem tetszett. Most egy széfben tartom az iPadeket, és csak akkor kerülhetnek onnan elő, ha valamilyen különleges alkalom van

– árulta el a színésznő, hozzátéve: azt nem bánja, ha a gyerekeivel együtt leheverednek az ágyára, és együtt néznek valamit.

Barrymore emellett azt is megosztotta a lappal, hogy mióta anya lett, igencsak sokat változtak a preferenciái az otthonába kerülő bútorokat illetően. Nem tudja például elviselni, ha éles peremeket lát egy szobában.

Ránézek, és arra gondolok, hogy az a sarok ki tudná vájni valakinek a szemét! Még a konyhaszigeteimnek is le van kerekítve a széle. Abban a pillanatban, hogy beléptem abba a szobába, azt mondtam, hogy azokat azonnal le kell csiszolnunk

– magyarázta.

Az 50 első randi sztárjához hasonlóan Eva Mendes is gondosan ügyel arra, hogyan használhatják a gyerekei a tabletjeiket. Csak azt engedi nekik, hogy filmeket nézzenek vagy készítsenek az eszközeiken, az internethasználattól kifejezetten tiltja őket.