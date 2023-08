Majka kiakadt a légitársaságokra, miután ő megérkezett Rómába, a bőröndjének viszont nyoma veszett

– kezdte Majka keddi videós bejelentkezését, amit azzal folytatott: családjával régóta szerettek volna eljutni egy Földközi-tengeri hajóútra, ami most végre összejött nekik.

– mondta el a rapper, hozzátéve: összesen négy bőröndöt adtak fel, és mindenki más csomagja épségben megérkezett Olaszországba, csak az övé veszett el.

Ráadásul minden cuccom benne van, és nem is nagyon tudunk várni. Azt mondták a római reptéren, hogy nem érkezett meg hozzájuk, és nem tudják, hogy hol van, valószínűleg Budapesten maradt. Egy ismerősöm felhívta a budapesti kiszolgálót, de ott meg azt mondták, nem látják a rendszerben. Tehát most így az van, hogy nem tudom, hol van a bőröndöm, tele az összes ruhámmal, személyes dolgommal, ráadásul vannak benne olyan dolgok, amiket nem is nagyon tudok pótolni. És most itt ülök Rómában egy étteremben, ugyanabban a ruhában, mint tegnap.