Előkerült Molnár Gusztáv: Az a legegyszerűbb, ha 265 nap után én adok hírt magamról

Hosszú idő után törte meg a csendet a színész.

2022 novemberében arról számoltunk be Molnár Gusztáv kapcsán, hogy a színész harmadszor is elvonóra ment nem szűnő alkoholproblémái miatt. Azóta elfogatóparancsot is kiadtak ellene, rágalmazás miatt körözték.

Most hírt adott magáról az Instagram-oldalán:

Megelőzve a találgatásokat és a haszontalan híreszteléseket, talán az a legegyszerűbb, ha 265 nap után én magam adok hírt magamról

– kezdte maratoni hosszúságú posztját. A színész ebben úgy fogalmaz:

Jól vagyok. Nem is lehetnék jobban, hiszen élek. Közel 9 hónapot töltöttem önmagammal. Hálás vagyok, hogy segítséget kaphattam, hogy ez idő alatt nem kellett a kinti dolgokkal foglalkoznom, hogy megérthettem: a valóságom talán nem is az, mint aminek eddig hittem. A saját világom Komló előtt pokollá változott, és nem igazán láttam már belőle kiutat. Vesztettem. Ezzel a fájdalommal, veszteséggel kellett szembenéznem, és persze önmagamnak azzal a részével, amiről ezidáig nem akartam tudomást venni. Senki sem maradhat ugyanaz, aki volt, ha egyszer megismeri önmagát.

Filozofikus posztjában kiemeli, ajándékként fogja fel, hogy lehetőséget kapott megérteni, bizonyos dolgok mi miatt történtek az életében, most pedig az a feladata, hogy megtapasztalja, mi minden változott kilenc hónap alatt.

„Eddig két kézzel kapaszkodtam a segítőim kezébe, most pedig az egyiket elengedték. Még kicsit bátortalanul, de rengeteg kíváncsisággal vágok bele egy nagy utazásba. A legfontosabb, hogy nem egyedül. Budapesten vagyok. Nem szöktem el sehonnan, és nem adtam fel semmit. A dolgomat csinálom. Nem tudom, mi történt idekint ezalatt az idő alatt, de most nem is fontos. Az a fontos, hogy mi történt idebent. Időre van szükségem, és nem szeretnék feleslegesen beszélni. (…) Hálás vagyok, hogy képessé váltam elfogadni a segítséget, hogy rávezettek arra a felismerésre, hogy egész életemben azt kerestem, amivel keresek.”