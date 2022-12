Mindenki felfigyelt a Stanley Kubrick előtti főhajtásra a Barbie-film előzetesében?

Megérkezett a Barbie című Greta Gerwig-film első előzetese, amiben Margot Robbie kapta a főszerepet. Gerwigék szándékosan úgy készítették el az első teasert, hogy az főhajtás legyen a 2001: Űrodüsszeia című film előtt, amit 1968-ban rendezett meg Stanley Kubrick.

Az előzetesben a hatalmasra nőtt Barbie figurája körül összegyűlnek a gyerekek, ez pedig pontosan a ’68-as sci-fi nyitójelenetét idézi meg, amikor a majomemberek felfedezik a monolitot, ami megtanítja nekik, hogyan kell fegyverként használni a csontot.

A Kubrick örökségeként működő, hivatalos Twitter-fiók is megjegyezte, hogy:

They say imitation is the sincerest form of flattery!

Even Barbie is a Kubrick fan… https://t.co/BHUKx9c4Si

— Stanley Kubrick (@StanleyKubrick) December 16, 2022