Harrison Fordot digitálisan megfiatalítják az Indiana Jones ötödik részében

Ugyan még várni kell Harrison Ford visszatérésére az ötödik Indiana Jones-film okán, de a nyáron mozikba kerülő alkotásról azért csurrannak-csöppennek új infók. Például az, hogy Fordot digitálisan megfiatalítják majd benne, épp úgy, ahogy Robert De Niróékat Az ír című filmben.

Ford azt nyilatkozta, ő már látta a kész anyagot, és most először érezte azt egy film kapcsán, hogy hiteles volt a fiatalítás:

Ez az első alkalom, hogy amit látok, azt el is hiszem. Kicsit már rémisztő is. Nem is akarom tudni, hogyan működik, de működik, azt elárulhatom.