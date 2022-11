„Imponálni akart, de mi oka lenne rá?” – Nagy Zsolt filozofálni kezdett Rácz Jenő értékelése után A Konyhafőnök VIP-ben

Nagy Zsolt halat készített A Konyhafőnök VIP szerdai adásában, amit kifejezetten jóra értékelt a zsűri. Olyannyira, hogy Rácz Jenőtől komoly dicséretet kapott: a séf úgy fogalmazott, ilyen jó halat még nem kóstolt versenyzőtől, akinek ez volt az első napja a műsorban.

Ez nagyon durva, nagyon jól készült, szaftos, szép filét tudtál kiszedni, nekem a krémed is tetszik. Egy-egy dolog picit zavaró.

Az értékelés után a színész elmélkedni kezdett arról, mennyire volt őszinte Rácz Jenő.

Azt hiszem, ő már kicsit jól is van lakva látványokkal, ételekkel, az ízekkel, mindennel. Most mit tud neki mutatni egy magamfajta figura? Arra gondoltam, hogy ez nagyon nagy dicséret, de igazából nem hiszem el. Kedves akart lenni, imponálni akart. De mi oka lenne rá? Ez is eszembe jutott. Hiszen nem vagyok neki senki, egy versenyző vagyok itt. Örültem.