Bérgyilkosokat akart fogadni az orvos, hogy kínozzák meg a feleségét, aki így majd visszatér hozzá

Peren kívül megegyezett az ügyészséggel az a szülész orvos, aki eddig tagadta az ellene felhozott vádakat. Így azt, hogy bérgyilkosokat bérelt fel a sötét weben, hogy megcsonkítsák egy munkatársát, a tőle elhidegült feleségét pedig elrabolják és megkínozzák, hogy a nő ezután visszatérjen hozzá – számolt be róla a Daily Beast cikke alapján a Daily Mail.

Az amerikai, 55 éves Ronald Ilg korábban jól menő szülész volt egy több államra kiterjedő csapat vezetőjeként, második feleségével élt, akitől 2018-ban gyereke is született. 2019-re aztán kezdett szétesni az élete. Munkatársai viselkedése miatt panaszt tettek ellene – volt olyan szóbeszéd is, hogy fegyverrel járt be dolgozni –, 2020-ban aztán ki is rúgták.

Ekkor már beadta felesége a válókeresetet, de a munkája elvesztése után Ilg igazi megszállottja lett, zaklatta a nőt, hogy térjen vissza hozzá, még úgy is, hogy többször is távoltartási végzést indítottak ellene. Már azelőtt is nyomkövetőt rakott a nő telefonjára, autójára azzal, hogy azok a nő biztonságát szolgálják; megpróbálta szexre kényszeríteni azzal, hogy elveszi a holmijait. A kirúgása után aztán folytatta, sms-sekkel zaklatta, hogy térjen vissza hozzá, és még pénzt is felajánlott neki ezért.

Mindeközben az orvosnak egy szado-mazo kapcsolata volt egy „úrnővel”, akivel „szexrabszolga-szerződést” írt alá vérrel, és emiatt volt egy elásott szexbunkere is az ingatlanán.

Az ügyészség szerint a férfi az elbocsátását követő hónapokban 50 ezer dollár ellenében bérgyilkosokat akart bérelni a sötét weben, hogy verjék meg nagyon egy volt munkatársát, „súlyosan sérüljön meg mindkét keze, vagy törjék el a kezeit”, a feleségét pedig rabolják el, és fecskendezzenek be neki annyi heroint, hogy az elálljon a válástól és visszatérjen hozzá.

A két eset miatt két külön hirdetést rakott fel a sötét webre, a nejét érintőt egy hónappal később, noha az előző se valósult meg. A feleségével kapcsolatos felkérésben azt írta:

A célszemély tönkretett két családot, és úgy sétált el, mintha mi sem történt volna. Azt akarom, hogy a célszemélyt hét napra rabolják el. Eközben adjanak neki heroin-injekciókat legalább napi kétszer. Tanítsák meg neki, hogyan csinálja egymaga, és mikor megtanulta, arról készítsenek képeket, videókat.

A felkérésben az is szerepel, hogy „minden szükséges eszközt” be kell vetni ahhoz, hogy a nő álljon el minden bírósági eljárástól, térjen vissza a családjához és ígérje meg, senkinek nem beszél az emberrablásról.

Azt kell mondani neki, hogy a családja egészsége – beleértve az apjáét és a gyerekeiét – attól függ, betartja-e ezeket a szabályokat. Sajnálatos lenne, ha a nagyobbik fia heroinfüggő lenne. Vagy durván megverik az apját, lemészárolják a kutyáját.

A Scar215 felhasználónevű férfit végül egy brit újságírócsapat buktatta le, akik a sötét weben nyomoztak. A férfit tavaly áprilisban tartóztatták el.