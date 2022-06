Nem hibáztatja azokat, akik azt gondolják, a pénzért van együtt a 33 évvel idősebb férfivel

A második randijuk óta elszakíthatatlanok, igaz, az 17 napon át tartott.

A 23 éves Allana Luke és az 56 éves Jeff Winn 2020 októbere óta van együtt, ekkor volta második randijuk is, ami 17 napon át tartott, és miközben megünnepelték a nő 22. születésnapját. Nem sokkal később Luke be is költözött a férfi newcastle-i, 11 hálószobás kastélyába.

Tagadhatatlan, hogy Jeff sokkal idősebbnek tűnik nálam, ami miatt az emberek felhúzzák a szemöldöküket, mikor meglátnak minket. Egyből azt feltételezik, hogy a pénze miatt vagyok vele. Nem hibáztatom őket, nekem is ez lenne az első gondolatom

– idézi a Mirror.

Június elején el is jegyezték egymást, és azt állítják, nem a pénz köti össze őket, hanem hogy nagyon jó párt alkotnak. Luke fel is ajánlotta, hogy kössenek házassági szerződést.

A nő állítja, Winn nagyon is fiatalos, aki régen sokat járt bulizni, többet, mint ő, aki viszont otthonülő típus. De ebben is hatottak egymásra.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Home account (@lifeatthecastle) által megosztott bejegyzés

A Tinderen ismerkedtek meg.

Egyszer úgy döntöttem, hogy a növelem a korhatárt a Tinderen, mert elegem lett a velem egyidősek éretlenségéből. 25 és 60 közöttire állítottam be és másnap összemeccseltem Jeff-fel.

Luke azt is elmesélte, hogy a férfi képei között volt egy olyan, main a kastélya előtt áll, a leírásból pedig az is kiderült, hogy most újította fel.

Hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem mondta a házra, hogy váú. A leírás szerint csak most fejezte be a felújítást, és arra gondoltam, ha nem jön össze, és ha másra nem is, arra jó lesz, hogy legyen egy jó sztorim a barátaimnak.

Találkoztak, következő héten a férfi meghívta a kastélyába, ahol őzpörköltet főzött neki, és megittak egy üveg pezsgőt. Abban is megegyeztek, hogy a következő héten elutaznak Marbellára, ahogy Luke felmondott az utazási irodában, ahol dolgozott.

A 17 napos út alatt volt Luke születésnapja, Winntől egy gyémánt fülbevalót kapott.

Mikor hazaértek, karanténba vonultak Winn két gyerekével, a 23 éves Ninával és a 21 éves Josh-sal. Azóta három napot töltött külön a pár.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Home account (@lifeatthecastle) által megosztott bejegyzés

A kastélyba teljes munkaidőben foglalkoztatnak egy takarítót, az öthektáros terület rendben tartására három kertészt, egy birtokkezelőt és egy csapost. Az épületben a 11 háló mellett találni 15 fürdőszobát, egy mozit, valamint egy jakuzzit is.

Luke önkormányzati lakásban nőtt fel, még most is sokkolja, ehhez képest most mekkora épületben él, azzal szokott viccelődni Winn-nel, hogy költözzenek egy kisebbe, mert neki ez túl nagy.

Akkor is vele lennék, ha elveszítené ezt a házat és csődbe menne, de azt hiszem, ez valami olyasmi, amit nem tudok bizonyítani, hacsak meg nem történik.

A nő a kapcsolatuk kezdete óta kapott egy Audi TT-t, egy Rolex órát, designer táskákat, és barbadosi valamint egy thaiföldi utat.

Ő is azt monda, ha holnap elveszítem a külsőmet, akkor is velem maradna

– tette hozzá Luke, aki most azért mesélte el a történetüket, hogy megmutassa, nincs semmi baj a nagy korkülönbségű párokkal, és nem a pénz az, ami összeköti az ilyen kapcsolatban élőket.