Tom Hollandnek most esett le, hogy az új Pókember-film akár a világ legnagyobb kasszasikere is lehet

A Spiderman: No Way Home, azaz a Pókember: Nincs hazaút tavaly decemberben debütált a mozikban, azóta pedig rendíthetetlenül kúszik felfelé a legnagyobb kasszasikereket hozó filmek listáján. A szuperhősfilm új része jelenleg a hatodik helyen áll, nem sokkal előzi a Bosszúállók: Végtelen háború, majd a Csillagok háborúja VII: Az ébredő Erő, a Titanic, a Bosszúállók: Végjáték és végül a 2009-es Avatar.

Tom Holland valahogy lemaradt erről az információról, a minap egy interjú során tudta meg az őt kérdező riportertől, hogy 20 millió dollár híján még az Avatart, a valaha volt legnagyobb kasszasikert hozó mozit is megelőzheti a Pókember: Nincs hazaút.

– kérdezte a színészt a BackstageOL riportere.

Holland azt felelte, hogy attól azért egy kissé messze állnak, mire a kamera másik oldaláról felvilágosították, hogy annyira azért nem is.

– mondta szájtátva Holland, hozzátéve, hogy forgatás közben mindig minden olyan kicsinek tűnik, amikor viszont a filmek mozikba kerülnek, minden megváltozik. Természetesen nagyon örül annak, hogy a Pókember új része ilyen jól teljesít, és órákat tudna zengeni arról, mennyire hálás a lehetőségért, hogy mindennek részese lehetett.

