Kamarás Norbert a Kármán Odett-tel való szakításukról: Most már teljesen biztos, hogy vége, visszafordíthatatlan

Kármán Odett és Kamarás Norbert vasárnap egy közös Instagram-posztban tudatták, hogy kapcsolatuk véget ért, lassan öt hónapja külön utakon járnak. A bejegyzésben úgy fogalmaztak, nem szerették volna hamarabb megosztani a szakításuk hírét, mert időre volt szükségük, hogy feldolgozzák a történteket, de úgy érezték, ennyivel tartoznak azoknak, akik végigkövették közös történetüket, támogatták és szerették őket.

Kamarás nemrég a Blikknek szólalt meg a szakítással kapcsolatban. Mint mondta, Kármánnal máig kifejezetten jó viszont ápolnak.

– árulta el a lapnak a színész, hozzátéve: a szakítás nem köthető egy bizonyos dátumhoz, Kármán Odett-tel körülbelül öt-hat hónappal ezelőtt beszélték meg, hogy külön utakra lépnek, közös döntésük kapcsán pedig nem maradtak benne kérdőjelek.

Az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője a lap érdeklődésére azt is elárulta, hogy volt kedvesével már minden közös ügyüket elrendezték, nem maradtak további elintéznivalóik.

Mostanra már Odett is külön lakik, én is, lementek a munkák, véget ért minden, végre nyugi van, úgyhogy úgy gondoltuk, most jelentjük be. Nekem a Dancing egy elég sűrű időszak volt, sokat próbáltam, nem akartam azt, hogy lelkileg ez az egész megborítson akkoriban, mert azért egy ilyen bejelentés nem olyan könnyű dolog. Most végre minden letisztult, itt volt az idő. Ez a szerelem kettőnk között végül barátsággá szelídült, egyszerűen nem volt benne több. Úgy gondolom, egyikünk sem gondolhatta másképp. Ez egy szép lecsengése a mi kapcsolatunknak