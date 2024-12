Privátbankár: akkora a drágulás a hipermarketekben, amire másfél éve nem volt példa

Hónapok óta jelzi a Privátbankár Árkosárfelmérés, hogy valami nem stimmel az élelmiszerárakkal: miközben az átlagos inflációról kiadott KSH-jelentés az elmúlt hónapokban 3 százalék körüli értékeket tartalmazott, az élelmiszerek inflációja messze az átlag fölött volt. A KSH legutóbbi jelentése 3,2 százalékos átlagos infláció mellett 4,5 százalékos éves áremelkedést mutatott az élelmiszereknél, ami jelentősnek mondható különbség – és ha a Privátbankár csaknem 18 éve folytatott havi felméréssorozatát nézzük, ez a különbség még ennél is nagyobb.

Az elmúlt 4 hónapból háromban a portál 7 százalékot meghaladó éves áremelkedésről adott hírt, decemberben pedig bekövetkezett az, amire már másfél éve nem volt példa:

újra két számjegyű, 10 százalékot meghaladó éves drágulást mértek a hazai hipermarketekben az élelmiszerek körében.

Hasonlóra utoljára 2023 augusztusában volt példa, akkor egy csökkenő trendben 12 százalékos áremelkedést mértek. A mostani lett 2024 legmagasabb éves áremelkedési adata a Privátbankár Árkosárfelmérések sorában. (A kutatás módszertana itt érhető el.)

Ahogy közel 18 éve minden hónapban, a mostani adat is három hazai hipermarket átlaga. Ezúttal is az Auchan, az Interspar és a Tesco egy-egy áruházát járták végig, és megnézték, hogyan alakult 30 élelmiszerből álló mintakosarunk ellenértéke. A mintakosár összetétele változatlan, és egy átlagos családi nagybevásárlást hivatott leképezni. Az eredményeket mint mindig, ezúttal is a KSH hivatalos inflációs adatközlése előtt egy nappal teszik közzé.

Kicsi a különbség az áruházak között – mindenki szinte ugyanakkorát emelt egy év alatt

Az éves áremelkedés megugrása egyébként szinte azonosan tapasztalható volt a portál által végiglátogatott három áruházban – nem egyetlen lánc áremelése torzította tehát a képet.

Az Interspar 9,7, a Tesco 10,3, az Auchan pedig 10,8 százalékkal volt drágább most, mint tavaly decemberben. Az előző hónaphoz képest átlagosan 4,1 százalékkal emelkedtek az árak – itt már nagyobb szórást láttak, 1,6 százalékos csökkenéstől 9,2 százalékos emelésig terjedő változásokat láttunk.

A legolcsóbb és a legdrágább áruház közti különbség továbbra is meglehetősen kicsi, nem éri el a 2500 forintot, ami 6,7 százalékos eltérést jelent mindössze.

Az árak jó fél éve tartó emelkedő trendje mostanra „beérett”: decemberben átlagosan 37.180 forintot kellett fizetniük a családi élelmiszer-nagybevásárlásért a hipermarketekben.

Ez minden idők legdrágább Privátbankár Árkosara – még sosem mértek 37 ezer forint fölötti ellenértéket az elmúlt 18 évben.

A korábbi legmagasabb értéket 2023 februárjában mérték, innen indult egy lassú csökkenés, amely az elmúlt egy évben kissé hektikus emelkedő trendbe fordult át.

Nem csak az áruházak közötti különbség kicsi, akkor sem tudnánk sokat spórolni, ha mindent ott vennénk meg, ahol a legolcsóbban adják: majdnem 34 ezer forint lenne a kosárérték ebben az esetben, ami csak bő 3200 forinttal alacsonyabb a tényleges átlagnál. Ehhez ráadásul komolyabb szervezésre, kisebb logisztikai bravúrra is szükség lenne.

A két számjegyű éves áremelkedéshez legnagyobb mértékben ezúttal is a narancslé járult hozzá a leginkább: 124 százalékkal drágult egyetlen év alatt. A liszt és a tojás masszív drágulása a karácsonyi sütés-főzés idején lehet különösen fájdalmas: előbbi közel 70 százalékkal drágult, utóbbi közel 55 százalékkal kerül most többe, mint egy éve. A vizsgált 30 élelmiszerből 9 esetében 10 százalékot meghaladó drágulást mértek. Hasonló mértékű árcsökkenés csak két termék esetében történt: a gyümölcsjoghurt 23,7, az UHT tej 13,3 százalékkal lett olcsóbb.

További részletek a Privátbankár.hu-n.