Sarah Jessica őszülő hajjal forgatja a Szex és New York folytatását

Ez teljesen természetes, mivel a karakterek is az ötvenes éveikben járnak.

Sarah Jessica Parkert a minap egy étterem teraszán üldögélve fotózták le, miközben barátjával, a műsorvezető Andy Cohennel töltötte a szabadidejét. A fotókat elég hamar felkapták, merthogy Sarah Jessica Parker haja megőszült, mutatjuk:

Ha figyelmesen megnézzük az And Just Like That… sorozat forgatásáról készült képeket, jól látszik, hogy Parker direkt nem festette be teljesen a haját, hiszen a folytatásban a karakterek már az ötvenes éveikben járnak, aminek természetes velejárója az őszülő haj, éppen emiatt felesleges is takargatni.