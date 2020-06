Egy-két kép mintha nem teljesen a gyümölcsökre fókuszálna.

Bódi Sylvi kedden arról számolt be Facebook-oldalán, hogy hétvégéje gyümölcsszedéssel telt, pontosabban ribizlit, meggyet és cseresznyét takarított be kertjéből. Ahogy írta, ez komoly edzésnek is elment.

Totális szerencse, hogy volt egy profi fotós is a szedésnél,

mert így készült egy rakat olyan kép, amelyek akár szolidabb férfimagazinokban is elférnének. Lentebb végig lehet kattintgatni.



Kiemelt kép: Facebook.com/bodisylvi