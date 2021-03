Singh Viki a megcsalásról: Beleférne, ha a párom egyszer hibázna

Úgy gondolja, a hosszú évek elteltével csillapodik a vágy egy kapcsolatban.

Singh Viki 16 évesen énekelt a Megasztárban és most megmutatta a casting videót

Singh Viki úgy érzi, ha most vállalnának gyereket párjával, megromlana a kapcsolatuk

Singh Viki is szerepelt a BEST Magazin e heti számában, amelyben arról kérdezték, hogyan vélekedik a megcsalásról. Párjával, Tamással három éve vannak együtt, és úgy gondolja, egy kapcsolat alapvető mozgatórugója a bizalom, ellenben úgy gondolja, a megcsalás nem minden esetben automatikus szakító ok.

Bizalom és hűség nélkül egyszerűen nem tudnék egy kapcsolatban létezni. Hiszem, hogy mindent megadunk egymásnak Tomival, de előfordulhat, hogy hosszú évek elteltével ez már nem így lesz. Beleférne, ha Tomi egyszer hibázna. A vágy idővel csillapodik, mint ahogy a heves együttlétek is ritkulnak, ez tagadhatatlan. Kívánom magunknak, sose kelljen máshol keresnünk az ilyesfajta boldogságot! Ha ez mégis megtörténne, akkor sem dobnánk el mindent. Legalábbis most azt érzem, nekem beleférne, ha Tomi egyszer hibázna, pláne, ha már gyerekünk is van

– fejti ki a magazinnak.