Új, csomagolásmentes és innovatív –egy technológia, amitől a víz tisztább lesz, mint valaha (x)

A jó minőségű, bárhol elérhető, csomagolásmentes csapvíz a HoReCa (Hotels, Restaurants, Cafés, azaz szállodák, éttermek és kávézók) szektor mellett a fitnesztermekben és a munkahelyekben is hozzájárulhat a fenntarthatóság megvalósításához.

Jó a hazai ivóvíz, de lehet tisztább is fenntartható módon

Magyarország kivételes helyzetben van, hiszen egyedülálló ivóvízkészlettel rendelkezik, és minden településén van vezetékes ivóvíz. A hazai vezetékes ivóvizek egyharmada, például a debreceni, a soproni és a győri, ráadásul ásványvíz minőségű. Ilyen esetben a csapból olyan víz folyik, melyben az értékes ásványi anyagok mennyisége meghaladja az 500 milligramm per liter mennyiséget.

Bár a magyarországi ivóvíz minősége megfelelő, az elosztó hálózat révén fizikai és kémiai szennyeződés kerülhet a vízbe. Hogy kiküszöböljék a problémát, fertőtlenítő klórt alkalmaznak, ami viszont roncsolhatja berendezéseinket, ráadásul kellemetlen szaggal és ízzel is járhat.

További gondot jelentenek a mikroműanyagok, melyek hazánkban kis arányban ugyan, de a csapvízben is megtalálhatóak. Ezek a parányi törmelékek a műanyagok bomlása, aprózódása során alakulnak ki, és noha egészségre gyakorolt hatásuk egyelőre nem teljesen ismert, a szakértők szerint hosszú távon károsak lehetnek. A mikroműanyagok a PET palackozott víz esetében kifejezetten problémásak: a törmelékek az ilyen termékek 93 százalékában kimutathatóak, egy-egy liter palackozott ásványvíz megivásával pedig átlagosan 325 darab mikroműanyagot viszünk be.

Hazánkban a csapvíz ugyan jó minőségű, de így is rengeteg, többnyire PET palackban kapható víz fogy. A számítások alapján egy magyar évente mintegy 130 liter palackozott vizet iszik meg, ez közvetve és közvetlenül is jelentős környezeti terhelést jelent.

Az ásványvizes palackok 87 százalékát továbbra sem hasznosítják újra, nagy részük pedig végül a természetben köt ki, ahol aztán megkezdődik lassú, akár több mint 500 évig tartó bomlásuk. A folyamat során jönnek létre a már említett mikroműanyagok, melyek a nem megfelelően tisztított víz révén szervezetünkbe is bejuthatnak.

A Floewater egyedülálló szénszűrő technológiája 0,2 mikrométerig képes kiszűrni a vezetékekben lévő legkisebb fizikai és kémiai szennyeződéseket, az ezüst ionos szűrés pedig meggátolja a baktériumok szaporodását. A berendezéssel megtisztított víz biztonságos, ráadásul a természetes vízben fellelhető fontos ásványi anyagokat is tartalmazza. A 95 ezer liter szűrési kapacitású Floewater további előnye, hogy az előszűrés során optimalizálja a pH-értéket, és magnéziumot juttat a vízbe. A szűrő az ország bármely pontján képes prémium minőségű, kellemes ízű vizet biztosítani.

Csomagolásmentes megoldás

A Floewater fenntarthatósági szempontból is remek választás. A technológia nem károsítja a környezetet, nem igényel külön hűtőberendezést, és a csomagolásmentes megoldásnak köszönhetően hulladék sem keletkezik a használat során.

Bár a HoReCa szektorban ma már sok helyen palackok helyett üvegeket használnak, ezek is károsítják a környezetet. Szállításuk például jelentős emisszióval jár, gyártásuk és újrahasznosításuk pedig igen energiaigényes.

A jó minőségű, bárhol elérhető, csomagolásmentes csapvíz a vendéglátó szektor mellett a fitnesztermekben és a munkahelyekben is hozzájárulhat a fenntarthatóság megvalósításához. A Floewater vízhűtővel, szénsavas és mentes víz számára alkalmas beépített, kétcsapos toronnyal, elegáns üvegpalackkal érhető el. A csomag az ingyenes beüzemelés mellett ingyenes szűrőcserét, szakmai támogatást, oktatást és éves általános karbantartást is tartalmaz.

Élet műanyag nélkül

A műanyagmentes július nemzetközi kezdeményezés kezdetével egy időben idén egy fontos szabályzás is életbe lépett az Európai Unióban, így hazánkban. 2021. július 1-től több egyszer használatható műanyag termék, így a szívószálak és műanyag tányérok forgalomba hozatalát is betiltják. Úgy tűnik, immár nemcsak a fogyasztóknál központi kérdés a műanyagmentesség, hanem a döntéshozók számára is, ami azt jelenti, hogy egyre szigorúbban léphetnek fel az egyszer használható műanyagokkal szemben.

A Floewater vízszűrő technológiája tökéletes műanyagmentes megoldást kínál a HoReCa szektornak. Az eszköz ráadásul friss, prémium minőségű vizet biztosít az ország bármely pontján.