Várkonyi Andrea visszatért a Mokkába: bár lányát nem oltatná be, mindenkit oltakozásra buzdított

Az orvos végzettséggel is rendelkező egykori műsorvezető az utóbbi időben hátérbe vonult, most mégis elment a TV2 reggeli műsorába, hogy megossza, milyen volt átesni a koronavíruson.

A keddi Mokka vendége volt a nyilvánosság elől mostanában visszavonuló Várkonyi Andrea, aki tavaly maga is átesett a koronavírus-fertőzésen. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a nézőkkel – írja a Blikk.

Az egykori műsorvezető egyik végzettsége orvos, ezért szakértői szemmel figyeli a helyzetet.

Betegségéről azt mondta: először sima, arcüreggyilladásos tünetei voltak, és az egész szeptembere ráment a fertőzésre, de szerencsére nem kellett kórházba vonulnia. Ugyanazt a fáradtságot érezte, amiről a legtöbben beszámolnak, amit röviden így írt le:

Lihegtem, mint egy öreg néni, amikor egy kis emelkedőn kellett gyalog menni.

Állítása szerint még fél évvel a vírus elkapása után sem tért vissza a szaglása rendesen. Most is vannak olyan reggelek, amikor úgy ébred, hogy nem érez szagokat, de aztán napközben vissza szokott térni a szaglása.

A kérdésre, hogy mit szólt az első pozitív teszteredményéhez, azt mondta: meglepődött rajta, mert fogalma sem volt róla, kitől kaphatta el a betegséget. Lánya is megfertőződött, akinél a vírus másfél napig tartó nátha formájában nyilvánult meg. Orvosként azt tanácsolja:

mindenki oltassa be magát.

Szeretné, ha kevésbé lennének a szkeptikusok az emberek. Neki azért furcsa, hogy most mindenki virológusnak képzeli magát, mert például a HPV elleni védőoltást sem szokták kritizálni.

Mióta átesett a betegségen, rendszeresen ellenőrzi szerológiai tesztekkel, mennyire van jelen még a vírus a szervezetében, és másoknak is ezt javasolta. Mint mondta: fél évvel a a betegség kezdete után már nagyjából kürültek a vírussejtek a testéből.

Most már újra elkaphatná a betegséget, ezért nem kérdés számára, hogy amikor rá kerül a sor, be fogja oltatni magát. És szerinte másoknak se kellene, hogy ez kérdés legyen. Később azt is hozzátette, hogy most hetedik osztályos lányát nem fogja beoltatni, mert 18 éves kor alatt ezt nem lehet megtenni.

Ezután arról beszélt, hogy a vakcinák sikerének megkérdőjelezése helyett szerinte inkább mindennap hálát kéne adni, hogy a gyerekekre nem olyan veszélyes ez a vírus, mint a felnőttekre – majd hozzátette –

Tényleg azért imádkozom nap mint nap, hogy nehogy legyen olyan mutáció vagy olyan verzió, ami elkezd rájuk veszélyes lenni.

A harmadik hullám lefolyását nagyon rossznak látja, mert az otthon elvégezhető tesztek miatt például a betegek nyilvántartásába sem kerül bele mindenki. A valós fertőzésszámok tehát nagyobbak lehetnek a hivatalos adatoknál.

A múlt hétvége bevásárlórohamai sem tetszettek neki, szerinte a boltok előtt kígyózó sorok most hétvégére a fertőzöttségi adatok tükrében is látható eredményt produkálnak majd.