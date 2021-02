A Louis Vuitton anyacége bevásárolta magát Jay-Z luxuspezsgőmárkájába

A rapperé a világ egyik legdrágább italát gyártó cége.

A többi között a Möet luxuspezsgőt és Hennessy nevű konyakot palackozó LVHM (Möet Hennessy Louis Vuilton) megszerezte az amerikai zenei mogul, Jay-Z luxuspezsgőjét, az Armand de Brignac-ot gyártó cég részvényeinek 50 százalékát – írja a BBC.

A Shawn Carter néven anyakönyvezett rapper 2014-ben vette meg a márkát, aminek pezsgőjét egy 1600-as évek óta létező borházban főzik, és jellegzetes pikk ász mintájú üvegbe töltik. Innen jön az ital beceneve is, az Ace of Spades. A hírességek és a bajnoki címeiket ünneplő sportolók előszeretettel választják ezt igen drága italt, amiből egy üveg akár 130 ezer forintba is kerülhet. A járvány előtti évben, 2019-ben egyébként összesen 900 ezer üveget adtak el belőle.

A sikeres üzlethez felesége, Beyoncé anyja, Tina Knowles egy csodás fotóval és egy szívhez szóló üzenettel gratulált.

A rapper nem csak kiváló italokkal szeret foglalkozni. Nemrégiben egy marihuánaterjesztő cég stratégiai igazgatója lett.