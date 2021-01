Köllő Babett színésznő helyett, most rendőr is lehetne

Komoly tervei voltak.

Köllő Babett mostanában szakmaváltáson gondolkodik. A színpad helyett ugyanis a tévét választaná, műsorvezető szeretne lenni, ami miatt még Demcsák Zsuzsához is járt magánórákra.

A korábbi luxusfeleség a közösségi oldalán most arról számolt be, hogy pályaválasztása idején a fentiektől merőben eltérő szakma volt a B-terve. Nehéz lenne most abban elképzelni.

Azt szerintem még nem meséltem Nektek, hogy betegesen imádom a fegyelmet, a szabályokat és a pontosságot! Pici koromtól kezdve szertornáztam, aztán jött a klasszikus balett. Ez mind fegyelemre, kitartásra, a kemény munka szeretetére nevelt. Nem volt időm a hülyeségre. Aztán amikor jött a pályaválasztás két vágyam volt. Színész leszek vagy FBI ügynök 😂. Halál komolyan az volt a tervem, hogy ha nem sikerül a felvételim, akkor irány a rendőrtiszti🤷‍♀️😁 Na..ennyire imádom én a fegyelmet és ugyanezt követelem a környezetemtől, kollegáimtól is. Könnyű lehet velem élni és dolgozni 😂.Valamit valamiért!

– írta Köllő Babett.