A Földről csodálhatjuk a képet, amit az űrállomás ablakán keresztül fotózott az űrhajós

Az Egyesült Államok egyik űrhajósa már sokadjára örvendezteti meg a közösségi médiában a követőit olyan fényképekkel, amelyek elkészítése valóban csak kevesek kiváltsága – viszont a látványt így mindannyian élvezhetjük. Don Pettit szeptember 11-én indult útra a SpaceX Dragon űrhajóval a Nemzetközi Űrállomásra, ahol feladatainak elvégzése mellett újabb „földöntúli” fényképeket készített – írja a Bors.

A napokban az X-en posztolt fotóján az űrállomás egyik ablakán keresztül tárul elénk a Föld egy „kisebb” szelete, amelyen a Csendes-óceán mellett a Starlink műhold látható, ahogyan visszaveri a Nap fényét, háttérben a csillagos égbolttal.

In space, you can see stars!



I flew a home-made tracking device that allows time exposures required to photograph star fields.

Stay tuned for more photos like this. pic.twitter.com/OO57o4oU8l