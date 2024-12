A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – korlátozott átfogó vizsgálatot végzett a miskolci székhelyű Statosfera Bankszámlainformációs Szolgáltató Kft.-nél (Statosfera Kft.) A vizsgálat 2021. március 31-étől az ellenőrzés lezárásáig tekintette át a számlainformációs szolgáltató tevékenységét. A Statosfera Kft. fő tevékenysége ezen időszakban a pénzvisszatérítési (ReCash) szolgáltatás volt, amelyet a vele szerződésben álló kereskedelmi cégekkel megkötött szerződések alapján nyújtott a cégek bankszámlával rendelkező vevőinek, azok vásárlásainak összege után. A felügyelet számos problémát tárt fel.

Márciusban lapunk is írt róla, hogy gondok vannak a ReCash-nél, amelynél egy applikáció segítségével pénzvisszatérítést kaphattak a felhasználók bankkártyás vásárlásaik után, ami gyakorlatilag ingyenpénzt jelentett. A ReCash több pénzintézet bankkártyájára is képes volt biztosítani a visszatérítést és a regisztrálók olcsóbban is vásárolhattak az appon keresztül kapott kedvezménykuponok segítségével. Február elején jelezte egyik olvasónk, hogy hónapok óta akadozott a Recash.app szolgáltatása, az ügyfelek a vásárlásaik után a hiába vártak a pénzvisszatérítésre, mert a cég a vállalt 90 napot nem teljesítette. Januárban pedig eltűntek az érdemi információk a felületről, és nem működött a pénzvisszatérítés sem.

A Forbes 2022. októberi cikkében az alapító, Zádor Balázs beszélt a technikai és pénzügyi nehézségeikről – akkor úgy vélte, fél éven belül kiderülhet, életképes-e a projektjük. Tavaly márciusban a revb.hu-n megjelent cikkben szintén problémákat emlegettek, valamint azt, hogy változások lesznek a hazai pénzvisszatérítési startupnál. Ekkor emelték 90 napra a pénzvisszafizetési határidőt, és a kifizetési limitet 3-ról 5 ezer forintra, amire azt írták, átmeneti. A lassú kifizetésről is említést tettek, ami a Recash szerint a bankok „hibája”, mert csak nehezen azonosíthatóan teszik elérhetővé számukra a tranzakciókat. A problémák orvoslására akkor azt ígérték, hogy teljesen megújul a működésüket biztosító háttérrendszer, ami segítheti a gyorsabb elszámolásokat, ellenőrzéseket is.

Február vége felé az MNB azt írta a 24.hu-nak, hogy folyamatos felügyelete alapján már értesült a pénzforgalmi intézmény által működtetett Recash.app-pal kapcsolatos problémákról, illetve hogy áttekintik, milyen további lépések szükségesek ennek kapcsán.

Rendet kell tenniük

Az MNB vizsgálatában feltárta, hogy a társaság a prudens (üzletileg megbízható) működés szempontjából aggályos gyakorlatot folytatott a pénzvisszatérítésekre vonatkozóan, mivel nem alakított ki olyan nyilvántartási rendet, melyből egyértelműen megállapítható a vevők részére járó visszatérítés mindenkori összege.

A pénzügyi felügyelet szerdán közzétett határozatában ezért kötelezte a társaságot egyebek közt a vásárlóknak kifizetett, illetve a még ki nem fizetett pénzvisszatérítések kimutatására szolgáló nyilvántartása kijavítására, valamint annak a kereskedőcégek által átutalt összegekkel történő összevetésére. Mindezek alapján pedig kötelezte

a vevőknek járó összeg megfelelő elkülönítésére és

a részükre történő kifizetések elvégzésére, vagy

a ki nem fizetett pénzvisszatérítések partnerek felé történő visszautalására.

Az MNB kötelezése szerint a társaságnak gondoskodnia kell egy pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló megválasztásáról és ismételten el kell készítenie 2021. és 2022. évi – az új könyvvizsgáló által auditált – éves beszámolóit, illetve be kell nyújtania a 2023. évi auditált beszámolóját is.

Mindezeken túlmenően a Statosfera Kft. köteles dokumentáltan kijelölni az informatikai adatgazdáit és rendszergazdáit összes adatköre és rendszere kapcsán, az adatszolgáltatás vonatkozásában pedig (a mérleg és eredménykimutatás tételek szerinti elkülönítése érdekében) ki kell javítania vonatkozó adatszolgáltatási táblájának hiányosságait.

A vállalatirányítás kapcsán a Statosfera Kft-nek meg kell határoznia a prudens működéshez kötődő megfelelő színvonalú ellenőrzési funkciót, a számvitelt, adatszolgáltatást, IT-biztonságot, illetőleg az MNB felügyelése alá tartozó és nyilvántartott tevékenységek szakmai kontrollját, továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrt is kell alkalmaznia.

A feltárt hiányosságok miatt az MNB idén december 31-i, illetve 2025. március 31-i határidővel kötelezte a társaságot a problémák dokumentált kijavítására, a jogszabályi előírásoknak megfelelő működésre, emellett 16,75 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a Statosfera Kft.-re. A bírságösszeg kapcsán súlyosbító körülménynek számított a feltárt magas, illetőleg jelentős kockázatú hiányosságok nagy száma.