DWTS: Horváth Tamás is sérülten táncolt

Még a felkészülés legelején történt a baleset.

Hiába az edzettség, a profi tánc egészen másfajta felkészültséget igényel, ezért is lehet, hogy a Dancing with the Stars celebjei sorra sérülnek le a táncmozdulatok kivitelezése során. Gabriela Spanic az első adás előtt húzta meg magát, a második adás közben pedig Noszály Sándor sérült le élesben.

Most kiderült, hogy Horváth Tamásnak sem zajlik minden probléma nélkül a felkészülés.

Több minden van, mert a jobb vállam az nagyon érzékeny meg kattog, a térdemmel meg az izületeimmel vannak már gondok. A múltkor a szememet akarta kinyomni, de nem sikerült. A lábujjam még a legelején több, mint valószínű eltört, mert nagyon nagyon földagadt meg beduzzadt, lüktetett, nem nagyon tudtam vele mit kezdeni. Este borogattam, aztán másnap úgy próbáltunk tovább.

