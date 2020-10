DWTS: Még csak egy adáson vagyunk túl, de Pásztor Anna már rengeteget fogyott

Kemény időszak ez számára.

Múlt szombaton rajtolt el a Dancing with the Stars versenye, aminek nyitóadásában egyértelműen Pásztor Anna tarolt a legnagyobbat. Ebben azonban kemény munka van. A sérülések mellett azért pozitív hozadéka is van a rengeteg próbának. Az énekesnő nagyon sokat fogyott, mióta elkezdte a felkészülést.

Most már két hónapja nem eszek a műsor miatt. 7 kilót fogytam, annyit mozgunk. Mindenünk fáj. Minden héten valami más tánccal ismerkedünk meg és mindegyik máshol fáj. Az e heti táncunk az, amiben mindened összetörik

– mondta a Mokkában Pásztor Anna.

Kiemelt kép: TV2