„Megvettem a tőlem lopott képet, hogy ne más nappalijában lógjak meztelenül”

Emily Ratajkowski esszét írt arról, hogyan adtak ki egy könyvet a háta mögött a róla készült meztelen fotókkal, valamint arról, amikor beperelték, mert megosztotta egy lesifotós képét. Nem ő az egyetlen, aki a sokadik látásra is feloldhatatlan helyzetbe került: egyre gyakoribb probléma, hogy egy közszereplőről készült lesi- vagy bármilyen fotó vajon kinek a tulajdonát képezi, milyen esetekben szükséges a modell beleegyezése a publikálásához, illetve azt milyen platformon lehet megtenni.

A probléma fordítva is létezik: rengeteg sztárt perelnek be, amiért a kép készítője szerint jogtalanul osztanak meg a saját felületeiken egy-egy lesifotót magukról. Többi között ebből lett elege Emily Ratajkowskinak, aki egy hosszú írásban összegezte a gondolatait és érzéseit a jelenséggel kapcsolatban, melyet ráadásul többször, különböző formákban is átélt. Az esszéjében három történetet idéz fel, melyek lényege ugyanaz: semmilyen rendelkezési joga nem volt a saját fotói felett, a felhasználóik viszont súlyos pénzeket kerestek velük. Ratajkowski saját és a modellszakma aspektusából közelítette meg a témát, miszerint az ő munkájával/hírnevével valaki más aratja le a babérokat.

„Láttad, hogy bepereltek?”

Ratajkowski esszéjének legijesztőbb történetéről már egy másik cikkben beszámoltunk, amiben a fotós Jonathar Leder aktfotókat készített róla egy magazin kedvéért. Pár évvel később úgy döntött, a polaroid képeket könyv formájában publikálja Ratajkowski beleegyezése és tudta nélkül, ami ellen a modell azóta sem tudott semmit tenni jogilag. Ennél viszont sokkal általánosabb az a jelenség, amikor a lesifotós által készült fotók okozzák a problémát, mivel a mai napig nem teljesen tiszta a két fél számára, hogy akkor kit is illet a fotók licensze.

Ratajkowskit is sodorta már bajba egy ilyen kép, pontosabban az, hogy kiposztolta Instagram-oldalára. Az egész úgy indult, hogy sétálni ment egy barátjával, miközben kapott egy SMS-t az anyja ügyvéd exférjétől: tud-e arról, hogy beperelték. A modell leült az internet elé, onnan tudta meg, hogy valóban beperelte egy paparazzo, amiért az ő képét használta fel – állítása szerint jogtalanul.

Ratajkowski elmondta, tetszett neki, ahogy a képen a feje helyén egy hatalmas csokor virág volt, amit a kezében tartott, és viccesnek tartotta a kompozíciót, mintha a növénynek komplett teste és lába nőtt volna. A fotóst nem lágyította meg a modell dicsérete, mivel bírósági ügy lett belőle és 150 ezer dollárt, vagyis mai árfolyamon közel 46 millió forintot követelt. Ratajkowski végül nem részletezte, mi lett az ügy vége. Azt viszont igen, hogy amióta befutott modell lett, megszokta, hogy lesifotósok követik mindenhova, és sokszor a háza előtt is letáboroznak arra várva, hogy kilépjen az ajtón.

Azért posztoltam ezt a fotót, amin a virágcsokorral takarom az arcom, mert tetszett, amit jelképezett, hiszen ez a kép mindent elárul a lesifotósokkal való kapcsolatomról, most pedig bepereltek érte. Hozzászoktam, hogy már inkább a lesifotósok lencséjén keresztül látom magam, mintsem a tükörben.

Életveszélyes fotósok

Nem Ratajkowski az egyetlen, akit hasonló módon és okkal pereltek be. Jennifer Lopez, Khloé Kardashian, Ariana Grande és Gigi Hadid is keveredett már jogi ügyekbe emiatt. Utóbbi annyira feldühödött a két éve történt incidens miatt (pénzt akartak kicsikarni tőle egy fotó miatt, amin ő szerepel), hogy egy kétoldalas üzenetben fejtette ki a véleményét, amivel az volt a célja, hogy valamilyen változást indítson el.

Tegnap tudtam meg a menedzsmentemtől, hogy »törvény elé állítanak« a legutolsó (azóta törölt) Instagram-posztom miatt. A fotót egy paparazzo készítette rólam, ahogy kilépek egy épületből, miután egy eseményen voltam. Pózoltam/mosolyogtam a kamerába, mert tudomásul veszem, hogy ez is a munkám része, és teljesen indokolt volt, hogy az esemény miatt sajtósok is jelen voltak. Ezek az emberek belőlünk élnek, LEGÁLISAN zaklatnak és követnek minden egyes nap, amint kilépünk az utcára

— írta Instagram-oldalán, majd azt is kifejtette, megérti, hogy ez is egyfajta módja a megélhetésnek, de ez a gyakorlat a sztárok mentális egészségére kifejezetten rossz hatással van, sokszor inkább ki sem mozdulnak az otthonukból, mert egyszerűen nem akarják, hogy fotó készüljön róluk.

Elmondta, abszurdnak tartja, hogy ezért beperelik, mivel egyrészt a képet a Twitteren találta, és már akkor sem volt megjelölve a készítője, másrészről a fotós képét már eleve megvette egy képügynökség, tehát pénzt kapott érte. Hadid a posztban még arról is beszélt, hogy a lesifotósok sok esetben veszélyt is jelentenek a közbiztonságra, mivel szerinte őrült módjára vezetnek, hogy minél közelebb kerüljenek egy sztár autójához, hogy le tudják őt fotózni, így rengetegszer okoznak balesetet. A bejegyzés másik fontos pontja a rajongói oldalaknak szólt, mivel sokszor a fiókok adminjait is beperelik, csak mert jogtalanul használnak egy képet, amit ugye a lesifotósok eleve nekik, a rajongóknak készítenek – mást miért érdekelne, hogy egy celeb éppen miben grasszál New York utcáin.

Khloé Kardashian sem fogta vissza magát, amikor beperelték egy olyan fotóért, amiért nem fizetett, és amiért elvileg több százezer dolláros kárt okozott a cégnek. Egy Twitter-felhasználó megkérdezte Kardashiant, fog-e posztolni fotókat a Versace-szettjéről, mire ez a válasz érkezett:

Igen!! De először meg kell szereznem a jogokat. Egy lesifotós beperelt nemrég, amiért posztoltam egy fotót MAGAMRÓL. Szóval csak egy kicsit több ideig tart, a jogok miatt, hogy ne repüljenek rá a pénzemre. ENNEK SEMMI ÉRTELME

—írta. Az ominózus fotón egyébként Kourtney-val sétáltak ki egy étteremből.

Érezd magad megtisztelve

Az ő oldalukról egyébként teljesen jogosnak tűnő felháborodás ellenére a jelenség korántsem mondható fekete-fehérnek, nagyon sok aspektusból és oldalról meg lehet közelíteni a témát. A Hollywood Reporter egy átfogó cikkben foglalkozott ezzel a témakörrel, hogy akkor most a lesifotósoké vagy a képeken szereplő sztároké a fotó joga. A cikkben Dan Taylor, a sztárfotókkal foglalkozó BackGrid portál sajtósa elmondta, ez a fajta hozzáállás, amit a sztárok képviselnek, nagyon ártalmas a piacnak.

Az engedély nélküli terjesztés gyakorlatilag megsemmisíti egy kép licenszének értékét

– mondja. A riportban megszólalt Jeffrey Greenbaum reklámszakértő is. Szerinte egyáltalán nem kell csodálkozni azon, hogy a fotósok idegesek és hivatalos eljárást indítanak ilyen esetekben.

A közösségi média a sztároknak valójában csak egy üzleti felület. Ezért sem meglepő, hogy a fotósok úgy vannak vele, ha a sztárok pénzt csinálnak a platformjaikból, nem igazságos, hogy a képeikért nem fizetnek nekik jogdíjat

— mondja, majd azt is hozzáteszi, hogy a díjátadószezon idején az egekbe szökik ezeknek az illegálisan használt fotóknak a gyakorisága, ugyanis akkor nyilván minden sztár meg akarja mutatni, milyen csodásan nézett ki egy-egy gálán. Ezzel egyenesen arányosan növekszik a perek száma is. Egyébként a törvény szerint hivatalosan egy képen szereplő egyénnek semmilyen joga sincs a fotó felett, már amennyiben az közterületen készült.

Megveszem, hogy más ne tehesse meg

A helyzet azonban nem mindig ilyen egyszerű, főleg, ha az ember Instagram-fotóját egy művész „veszi kölcsön”. Emily Ratajkowski az esszéjében két másik esetről is ír, amiben elvesztette a rendelkezését a saját fotói felett. Ezekben az esetekben nem lesifotósokról, hanem művészekről beszélünk. Az amerikai fotós és festőművész, Richard Prince felhasználta a modell két régi, a Sports Illustratednek készült fotóját egy kiállításához, amelyben hírességek Instagram-fotóinak nagy méretű nyomatait állította ki. A fotók mindegyike fiatal, szexuális kisugárzással bíró nőket ábrázolt. A modell úgy fogalmazott, hogy mindenki azt éreztette vele, hálásnak kéne lennie, amiért egy ekkora névvel rendelkező művész az ő képét választotta ki.

A valódi problémája azonban az volt, hogy zavarta a tudat, hogy az alkotásokat az emberek meg fogják venni, így ő hamarosan egy idegen otthonában fog lógni meztelenül. A modell ekkor beszervezte az akkori pasiját, hogy vegyék meg ketten, felesben a huszonhét millió dollárt érő képeket. Végül csak egyet tudtak megvásárolni közösen, a másikat pedig megkapták ajándékba a galériától, így jó helyre kerültek a képek,

bár azt is leírta, furcsának érezte, hogy vissza kellett vásárolnia komoly összegért a tőle engedély nélkül elvett képet.

Ez már több szempontból is problémásnak tűnik, alapból az appropriation art, vagyis a kisajátítás művészetének lényege, hogy az alkotó egy már meglévő dolgot vagy alkotást helyez új megvilágításba. A művészeti irányzat ellenére is a kiállított képeken szereplő egyének nehezményezték, hogy engedély nélkül kerültek ki a múzeum falára, egy olyan koncepcióban, amihez sosem adták a nevüket. Ebben a műfajban pedig egyáltalán nincsen jogilag szabályozva, hogy kit illetnek meg a kép jogai. Ezért is igaz a mondás: onnantól kezdve, hogy egy fotó kikerül az internetre, többé nincsen rendelkezési jogunk felette, bárki és bárhogyan, bármilyen kontextusban felhasználhatja.

Kivéve, ha celeb, mert akkor csak fizessen szépen.

