Álarcos énekes: Hargitai Bea többet érdemel, minthogy a melleivel promózzák őt

Miért nem lehet a külsején kívül mással is foglalkozni?

Tegnap végre leleplezték az Álarcos énekes negyedik nyomozóját, Hargitai Bea személyében, akiről azóta kikerült az RTL Klub weboldalára az első, műsorból összevágott promó. A videó címe már árulkodik arról, hogy az alig fél perces ízelítő középpontjában Hargitai mellei állnak. Felmerült bennünk a kérdés, hogy miért kell mindezt rögtön az arcunkba nyomni, mintha nem lenne más opció, amit Hargitairól fel tudnának használni.

A „szexi dekoltázst villant” címmel megkeresztelt videóban először Gáspár Laci tűnik fel Hargitai mellett, ő megforgatja maga körül, majd Sebestyén Balázs ennyit mond, nevetve:

Dobd ki a cickód, a többit intézzük!

Nem tiszta, hogy ezzel mégis mit szeretnének reklámozni és mi köze Hargitai melleinek az adáshoz. A kontextust ugyan nem ismerjük így annak hiányában arra lehet következtetni, hogy vagy ezzel a kijelentéssel van probléma vagy azzal, ahogyan összevágták a reklámot, de az sem kizárt, hogy mindkettővel.

Gond nélkül készíthettek volna olyan videót is, amiben a nézők a stílusából kapnak ízelítőt, hiszen nyilván azért válogatták be a műsorba, mert szórakoztató és megnyerő a személyisége. A Bochkor adásaiban is mindig erős véleménye és kijelentései és voltak, plusz azonnal vette a lapot, ha poénkodni kellett. A nyomok között is szerepel, hogy magas IQ-val rendelkezik és ahelyett, hogy ezt mutatnák meg, rögtön azt kell nézzük, hogy mindenki a melleivel van elfoglalva. Itt van a videó, ami számunkra meglepetést okozott:

Kiemelt kép: RTL Klub