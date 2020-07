Megvolt Stohl Andrásék lagzija

Kisebb násznéppel, de megtartották.

A Story magazin exkluzív anyagából kiderült, hogy Stohl András és párja, Vica összeházasodtak. Igaz, a koronavírus-járvány miatt kevesebb lett a násznép, mint azt eredetileg tervezték. Csak az esküvő dátuma volt stabil pont.

Az esküvőn amúgy Bodrogi Gyula is ott volt sok más ismert emberrel együtt, de nagyjából ötven embert hívtak meg a tervezett százhúsz helyett. Aggódtak a ceremóniamester személye miatt, mert egyikük sem szereti az erőltetett poénokat, Stohl még magára is vállalta volna a szerepet, de félt, hogy maximalizmusa miatt majd túlságosan rágörcsöl erre, és nem tud felhőtlenül szórakozni. Végül saját építkezésükön találkoztak egy munkással, aki amúgy ceremóniamester is egyben.

A színész-műsorvezető így nyilatkozott a lapnak:

Végre úgy mutathatom be ezt a lányt, ahogyan már egy jó ideje vágyom: Stohl Vica, a feleségem!

Kiemelt kép: Story