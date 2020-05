A hazugsággal vádolt Kylie Jenner már üzent is a Forbes-nak

Mint ahogy arról beszámoltunk, az amerikai Forbes oknyomozása szerint

Kylie Jenner egyáltalán nem milliárdos, sőt a lap azt állítja, hogy a 22 éves Jenner hazudott a vagyonának valódi összegéről, ami nagyjából 900 millió lehet.

Mint írták, hamis adatokkal verhetett át mindenkit a celeb. Erről Jennernek is van véleménye, amit a Twitteren meg is osztott.

– fogalmazott, hozzátéve: most 100 olyan dolgot meg tudna nevezni, amelyek sokkal fontosabbak annál, mennyi pénze van valójában.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020