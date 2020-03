Opitz Barbi reagált: szerinte nincs baj a hidrogén-peroxiddal, náluk a családban sok problémát megszüntetett

Az énekesnő reagált a nagy port kavaró Instagram-bejegyzésére.

Opitz Barbi legújabb Instagram-posztját eléggé megszállták a kommentelők, miután beszámoltunk arról a HáziPatika.com szerint is veszélyes és értelmetlen „védekezésről”, amit az énekesnő a koronavírussal szemben használ. A hidrogén-peroxidot tisztító hatása miatt ismerik a legtöbben, otthoni penészirtáshoz, vízkő eltüntetéshez ideális lehet, sőt, vécétisztításhoz is ajánlják. Ám kimondottan veszélyes maró hatása miatt, a 3%-os szernél magasabb koncentrációjú a bőrre kerülve is sérülést okozhat.

Mint akkor tanácsolta,

Igyatok 3%-os hidrogén-peroxidos vizet (1-2 csepp egy pohár vízbe a 3%-os hidrogén-peroxidból), nagyon jó védőpajzs!

Az Instagram-poszt továbbra is a helyén van, az énekesnő kommentekben reagált cikkünkre, illetőleg a többi kommentelő véleményére. Cáfolni nem cáfolta a Házi Patika állításait, csupán annyit írt, ők a családban használják jó eredménnyel:

Ehhez a cikkhez annyi a hozzáfűznivalóm, hogy a családban többen is szedjük : 1-csepp 3%-os hidrogén-peroxid egy pohár vízben. Sok problémát megszüntetett már. Könyvek is szólnak erről a csodaszerről.

Illetőleg kommentben elhelyezett egy cikket Eltitkolt gyógyszer a 3%-os Hidrogén-peroxid címmel, ami ITT olvasható.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Barbara Krisztina Opitz (@opitz.barbara) által megosztott bejegyzés, Márc 13., 2020, időpont: 9:52 (PDT időzóna szerint)

