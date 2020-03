Úgy gondolta, I Will Survive című dala most a legaktuálisabb.

Glora Gaynor is fent van a TikTokon, ha valaki lemaradt volna, az énekesnő most némileg a koronavírust meglovagolva töltötte fel legújabb videóját az említett platformra. Az I Will Survive, azaz Túl fogom élni című számára húzta fel a kézmosási procedúráját.

A dolgot egyébként kihívásként indította el, páran már meg is csinálták.

