Orosz Barbara a saját munkáját fikázta a Mokkában

Az Inspiráló Nők esemény kapcsán beszélgettek kicsit.

Megvolt az Inspiráló Nők elnevezésű est, ahol többek között Gera Marina is jelölt volt, ahogy a termékenységtudat-szakértő Cserháti-Herold Janka is. Ennek apropóján hívták be másnap a Mokka stúdiójába Rogán-Gaál Cecíliát, aki részt vett az eseményen. Ennél durvább volt a műsorvezető Orosz Barbara mondata, aki elmagyarázta, miért tetszett neki a gála:

Érdekesek voltak egyébként a kategóriák, én kifejezetten azt szeretem, hogy ez az a gála, ahol nem modelleket, színésznőket, műsorvezetőket díjaznak, hanem olyan embereket, akik valóban letesznek valamit az asztalra

– fogalmazott kissé alábecsülve saját munkáját. Mint kiderült a szervezők részéről, a jelölések is hosszú hónapokig tartanak, alapos elbírálást követően.

„Vasárnap nőnap, meg hát az inspiráló nők” – mondta Pachmann Péter, majd Rogán-Gaál Cecíliának átnyújtott egy virágcsokrot, aki amúgy elmondta, a díjátadón kétszer is könnyezett.

Kiemelt kép: TV2