Sebestyén Balázs azon poénkodott, hogy anyja a koronavírus-pánik közepén utazott Thaiföldre

Sebestyén Balázs anyja most utazott el Thaiföldre nyaralni, erről a műsorvezető a Rádió 1 péntek reggeli adásában beszélt a Blikk szerint.

Már Európában is felbukkant a koronavírus, és percek kérdése, hogy Magyarországra is megérkezzen, ennek örömére anyukámék elrepültek tegnap Thaiföldre. Tudom, hol tartják a pénzüket, és azt is, hogy hol áll a kocsi. Kulcsom is van. Most jól megy a panel, pikk-pakk eladjuk a lakást. Nagyot kaszálok rajta. Megérte a hatvanötöt, szép volt, így kell befejezni Thaiföldön. Elküldtem őket oda, ahol már nagyon terjed a koronavírus. Kérdezte, hogy „De, nem lesz baj?” Mondtam, hogy nem. „De biztos? Nem fertőzött?” Semmi! Thaiföldön nem. Mama! „Maszkot vigyek?” Jaj, ne butáskodj, mama. Ne szórakozz!

– mondta a reggeli műsorban Sebestyén, aki korábban adta még ajándékba az utazást anyjának. A fenti poénkodás után aztán kicsit komolyabbra vette a dolgot, és hozzátette, hogy gyerekkel most nem biztos, hogy elindulna oda, de leginkább azért, mert ha karantént rendelnek el a reptéren, azt nagyon rossz lenne gyerekkel együtt megélni. Arról is beszélt, hogy anyjával napi kapcsolatban van, és természetesen aggódik érte, de állítólag nem egy kiemelten frekventált helyre utaznak. Aztán a végén még viccelt egyet azzal, hogy ha Thaiföldöt is karantén alá vonnák, az sem gond, mert van kulcsa és majd locsolja ő a virágokat az anyjánál.

Sebestyén Balázs egyébként Instagramja szerint nemrég szintén Ázsiában, azon belül is Nepálban járt.

Kiemelt kép: Instagram/Sebestyén Balázs