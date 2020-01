„Ötéves kapcsolat ment tönkre, megcsaltak”

Hogyan javíthatnék a szexuális teljesítményemen? A problémám az, hogy teljes mértékig stresszelek azon, hogy megfeleljek a partnernek. Ez azóta van, amióta tönkrement az ötéves kapcsolatom, mert megcsaltak. Azóta romokban a nemi életem, nem tudok úgy teljesíteni, ahogy szeretnék, és emiatt egy új kapcsolat is zátonyra futott. Kihat az egész életemre, mentálisan és fizikálisan is azt érzem, hogy nem vagyok jól, mintha kezdenék depressziós lenni. Hogyan tudom visszaszerezni a régi önmagamat? Soha nem voltam lepedőakrobata, de mindig kielégítettem a partneremet. Igyekszem levezetni a feszültségemet, kondiba járok, puzzle-t rakok ki, ezek számomra nyugtató dolgok, de hasztalanok. Szeretném visszaszerezni a nemrég elvesztett páromat, mert úgy érzem, több volt ebben a kapcsolatban, csak miattam fajultak el a dolgok. Sokat segített, hogy idáig kitartott mellettem. Számára is fontos a testi kapcsolat, mert így tudja elengedni a mindennapokban felgyülemlett feszültséget. Próbáltam az elszorításos technikát, de nem vezetett eredményre. Előjáték kevés volt, maximum 10 perc, amíg a fogamzásgátló elolvadt. Nekem többre lenne szükségem, ő viszont nem szereti, sőt, az orális szexet is vállalja, de azt én nem csinálhatom neki. Számára az orgazmus a lényeg és hogy érezzen engem. A saját szavaival élve, dugj meg rendesen, nekem ennyi kell! Pozíciók terén ő a misszionáriust preferálta, mert úgy élvezte a legjobban, viszont engem is ez stimulál a legjobban. El vagyok keseredve, nem tudom, mit is tehetnék.