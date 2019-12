Mutatjuk, ki lett az év női és férfi modellje

Naomi Campbell majdnem első lett.

A Models.com idén is kiválasztotta, kik lettek az év női és férfi modelljei, ráadásul az olvasók is szavazhattak, így szakmai- és közönségdíjat is átadtak.

Az év nő modellje a Lupita Nyong’o-hasonmás Adut Akech lett:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Adut Akech Bior (@adutakech) által megosztott bejegyzés, Szept 9., 2019, időpont: 10:30 (PDT időzóna szerint)

A közönségdíjas pedig Naomi Campbell lett:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Naomi Campbell (@naomi) által megosztott bejegyzés, Dec 16., 2019, időpont: 4:34 (PST időzóna szerint)

A nők között második helyezett lett Rianne Van Rompaey:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rianne Van Rompaey (@riannevanrompaey) által megosztott bejegyzés, Okt 1., 2019, időpont: 8:31 (PDT időzóna szerint)

Az olvasók szerint pedig Campbell mögé Kendall Jenner fért oda:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kendall (@kendalljenner) által megosztott bejegyzés, Dec 11., 2019, időpont: 7:24 (PST időzóna szerint)

A férfiaknál Alton Mason mindent vitt: a szakma és az olvasók szerint is ő az év férfi modellje.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alton (@altonmason) által megosztott bejegyzés, Nov 17., 2019, időpont: 10:23 (PST időzóna szerint)

Volt egy feltörekvő elnevezéssel ellátott kategória is, itt a szakma szerint Mona Tougaardra kell figyelni:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon MonaLisa (@mona_tougaard) által megosztott bejegyzés, Okt 2., 2019, időpont: 9:21 (PDT időzóna szerint)

Az olvasók szerint viszont Meghan Roche-ra:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Meghan Roche (@meghanroche) által megosztott bejegyzés, Szept 21., 2019, időpont: 7:43 (PDT időzóna szerint)

Összegezve a legfontosabb díjakat: Akech és Mason vittek szinte mindent.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alton (@altonmason) által megosztott bejegyzés, Nov 28., 2019, időpont: 2:06 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/altonmason