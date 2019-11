Bosszantóan hibátlan.

Persze, Sáfrány Emese azt is tudja, hogy hogyan kell úgy pózolni, hogy a lehető legjobban érvényesüljenek a formái, de bárhonnan is nézzük, a teste az a bizonyos homokóra, amit a női formák non plus ultrájaként emlegetnek. Kapja is a kommenteket, amiben áradoznak róla.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sáfrány Emese (@safrany_emese_) által megosztott bejegyzés, Nov 21., 2019, időpont: 10:20 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@safrany_emese_