Csak ütik-vágják egymást, de attól még kreatív a húszéves Oggy és a svábbogarak

Akár egyfajta Tom és Jerry folytatásnak is tűnhetne az Oggy és a svábbogarak című francia rajzfilm, merthogy animált állatok gyepálták egymást a tévében, mialatt válogatott módszerekkel mentek agymás agyára. Ennél többet talán nem is kell belelátni ebbe a mesébe, de akkor miért készült belőle félezer epizód? Ezt próbáljuk most megfejteni.

Az Oggy és a svábbogarak a Fox Kidsen futott itthon, a furán megrajzolt karakterek eleve viccesek voltak, de az alapsztori is eléggé meglepő volt. Oggy egy nagy kék macska, aki egy családi házban él a semmi közepén, és vele együtt lakik három svábbogár, Joey, Marky és Dee Dee akikkel folyamatosan összetűzésbe keveredik. A bogarakat az amerikai Ramones nevű punkbanda tagjai után nevezték el, Oggy-t pedig Iggy Pop után. A rajzfilmet a francia Jean-Yves Raimbaud találta ki, Olivier Jean-Marie és Marc du Pontavice rajzolták, majd animálták. Mi az a svábbogár? A svábbogár tulajdonképp a csótány megfelelője, a rajzfilm eredeti címében is az szerepel (Oggy et les Cafards), pusztán a magyar változaton csavartak egyet, hogy ne legyen annyira pejoratív és durva csótánnyal hirdetni a mesét. Néhány érdekesebb mellékkaraktertől eltekintve a sorozat semmi másról nem szólt, minthogy Oggy-t idegelték a bogarak, ő pedig megpróbálta kezelni ezt a problémát. Tehát, ha azt nézzük, pont olyan, mint a Tom és Jerry, mert konfliktushelyzet áll fent itt is,

alapvetően a két rajzfilm szereplőinek motivációi is hasonlítanak,

válogatott megoldásokkal okoztak fájdalmat a másiknak. Persze vér vagy leszakadó testrészek nem voltak benne (Oggy orra ennek ellenére sokszor eltűnt), emiatt korhatár-besorolás nélkül futott a rajzfilm, de azért egészen durva is tudott lenni, sőt, inkább néha ijesztő. Az egyik részben a bogarak például úgy kilapítják a macskát egy, az ilyen jellegű rajzfilmekben olcsó trükknek számító nehezékkel, hogy teljes mértékben szétroncsolódik az arca. Emiatt kórházba kell szállítani, hogy megműtsék, a doktor pedig késsel, kalapáccsal és fűrésszel szabja át Oggy arcát, ami akkor is durva látvány egy gyereknek, ha csak az eszközöket látja. A vicc persze az az egészben, hogy a svábbogarak (többször is) meghekkelik a műtéthez használt fotót Oggy arcáról, emiatt humoros lesz a végeredmény. Az epizód a Face Off címet viseli, ami John Woo 1997-es akciófilmjére utal és ami Face/Off (magyarul Ál/Arc) címen futott John Travolta és Nicolas Cage főszereplésével. A legtöbbször persze egyáltalán nem brutális vagy ijesztő a sorozat, sokkal inkább poénos, ami a két oldal szembenállásából fakad. Általában a svábbogarak kezdeményezik a balhét, amire a kissé bugyuta Oggy tettekkel válaszol. A beteg című epizódban Oggy unokatestvére, Jack megbetegszik, akit a házában ápol, viszonylag felügyelet nélkül. Ezt kihasználva a bogarak folyamatosan terrorizálják a beteg macskát, például kicserélik a gyógyszerét valamifajta méregre. A végén persze eléggé megszívják ők is, így nem minden alkalommal van kifejezett győztese a sztorinak. Tizennyolc pluszos gondok a rajzfilm körül Kezdetben a Fox gyerekcsatornája, a Fox Kids sugározta a szériát, 2015-ben azonban történt egy váltás. Átvette a Nickelodeon, így 16 évvel a rajzfilm premierje után először adták itt a mesét, de hamar belefutottak egy balhéba, ami végigrohant a világsajtón. Történt ugyanis, hogy az (Un)happy Camper! című epizódban Oggy benyit a saját lakókocsijába, és egyértelműen kivehető, hogy egy olyan nő képe látható a falon, aki nem visel melltartót. A dolog három szempontból volt furcsa: Nagyjából egy másodpercig látható a kép, nehéz kiszúrni. Oggy egy macska, akinek érthetően macska szerelme van, aki meg is jelenik az epizódban. Mi értelme van a meztelenséget így ábrázolni, ha emberi szereplők szinte alig jelennek meg a sorozatban? Inkább valószínű, hogy fogadásból kerülhetett oda, mert a sorozat hivatalos YouTube-csatornájára már a cenzúrázott epizód került fel, ahol festményre cserélték a nőalakot. Ennek ellenére lettek bajok a TMZ leleplező cikkéből, mert a szériának nincs korhatár-besorolása, így a meztelenség ábrázolása – még ha animált is – nem megengedett. Később a csatornánál így kommentálták az esetet: A jelenetet – amit egyébként a nemzetközi beszerzésből kaptunk – nem néztük át eléggé az elővetítésnél. Azóta már eltávolítottuk minden fellelhető csatornánkról. A képet egy szülő vette észre, miközben gyerekével nézte a mesét, az eset pedig két kérdést vetett fel: vajon megfelelő a korhatár-besorolása a rajzfilmnek és hogy valóban a gyerekekhez szól-e – nemcsak a meztelen alak, hanem a néha túlzásba vitt agresszivitás miatt is. Párhuzam Az Oggy és a svábbogarakból hét évad alatt 513 epizód készült a sorozat IMDb-profilja alapján, de nagy szünetekkel, sőt digitálisan felújított verziója is született. Érezhetően megfáradt a sorozat az első évadok után, de ez olyan dolog, ami azért elég sok mesére vagy sorozatra igaz. Ennek ellenére többnyire kreatív, ennek oka, hogy képes volt megfelelni a jó rajzfilm egyszerű kritériumainak: nem volt hosszú, 7-10 perces,

jól volt megrajzolva,

nem volt benne beszéd, tehát gesztikulációk alapján is megérthető volt a cselekmény. Emiatt hasonlít a Hanna-Barbera duó macska-egér klasszikusához, a Tom és Jerryhez, de Oggyék sok mindenben a korukat is megelőzték. Azon túl, hogy gyepálták egymást, fontos társadalmi jelenségekre is felhívták a figyelmet. Például az első évadban volt egy epizód, ahol a Jack nevű macska függővé válik egy videojátéktól, és Oggy csinálhat bármit, unokatestvére nem figyel rá. Kisebb hajsza kezdődik a svábbogarak és Oggy között, végül az epizód úgy ér véget, hogy a két macska VR-szemüveget viselve játszik tovább a monitor előtt. Ez a rész pedig 1998-ban készült. Ráadásul Oggy kedvenc tevékenysége a tévézés és az evés, tehát lényegében a Garfield című mesét is megidézi, plusz „couch potatóként” ábrázolják, aki a műsorok bámulását nagy adag étel elfogyasztása mellett teszi. És hogy mitől működik? Azon a gyerekek 99%-a nevetni fog, hogy egy nagy kék, piros orrú macska három bogárral csatázik tortaszeletekért, bonbonért és még ki tudja, milyen marhaságok miatt. Egy epizódban Oggy épp a házat takarítja viszonylag álmosan, majd elkezd kávét főzni, de amíg nem figyel oda, nagyjából egy zsáknyi darált kávét beleöntenek a svábbogarak az italába. Ettől durván felpörög egész napra, ami humoros szitukban csúcsosodik ki. Nem bonyolult, nem is túl egyszerű, de legalább mond valamit. Az Oggy és a svábbogarak is olyan rajzfilm volt, ami tökéletesen illeszkedett a hétköznapokba: a gyerek hazaért az óvodából, még inkább iskolából, leült a Fox Kids elé, és kétszer tíz percre lekötötte magát ezzel a macskás történettel – humoros perceket mindenképp lehet találni. A rajzfilm erőszak-ábrázolása pedig cseppet sem volt durva, nem gyerekeknek való, így igazából üthették-vághatták egymást, pont annyira volt komolyan vehető, mint bármelyik Bud Spencer–Terence Hill film. Kiemelt kép: Instagram.com/oggy_official