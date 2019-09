Nánási Pált kivételesen nem zavarta, hogy Ördög Nórát egy másik férfi fogdosta

Azért zavarbaejtő a posztjában #handjob hashtag.

A házaspár hétfőn Milánóba utazott, ugyanis Ördög Nóra – valószínűleg a néhány héttel ezelőtti születésnapjára – Michael Bublé koncertjegyeket kapott a férjétől ajándékba, ráadásul nem is akármilyen helyre. A buliról persze posztoltak is, Nánási Pál pedig azt is megörökítette, ahogy az énekes hozzáér feleségéhez.

Az este, amikor egy idegen férfi megfogdosta a feleségem, és nem voltam féltékeny! #najóegykicsit #denemnagyon #handjob #istenikoncertvolt #michaelbuble

– írta Nánási Pál.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nánási Pál (@palnanasi) által megosztott bejegyzés, Szept 23., 2019, időpont: 2:28 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@palnanasi