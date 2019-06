Már most biztos, hogy nem Robert Pattinson lesz a leggagyibb Batman

Sokakat érhetett váratlanul a bejelentés, miszerint Robert Pattinson lesz a következő Batman, hisz a színészt a többség még mindig csak a béna vámpírfiúként ismeri az Alkonyat-filmekből. Pedig Pattinson az elmúlt években párszor már bebizonyította, hogy sokkal többet is tud nyújtani annál, minthogy tinilányok szobáinak falát díszítsék a róla készült poszterek. Az új Batman-filmről egyelőre sokat nem lehet tudni azon túl, hogy ki lesz a főszereplője és a rendezője, az viszont már most sejthető, hogy valószínűleg nem ez lesz a leggagyibb Batman-film és nem Pattinson lesz a leggagyibb denevérember. Utóbbi címet ugyanis már rég elvitte George Clooney.

Nézzük, kik alakították eddig Batmant, és miként fogadta azt a közönség!

Lewis Wilson / 1943 – Batman

Az első filmes Batman Lewis Wilson volt egy 15 részes sorozatban, ami a DC Comics képregényén alapult. 1943-ban nyilvánvalóan nehéz lett volna többet kihozni a figurából.

(IMDb: 6,4)

Robert Lowery / 1949 – Batman és Robin

Loweryről sajnos nem találtunk jelmezes fotót, de így legalább lehet látni, milyen szép ember volt. Ő szintén nem egész estés filmben, hanem sorozatban alakította Batmant.

(IMDb: 6,2)

Adam West / 1966 – Batman: A film

Az első egész estés Batman-film volt a nemrég elhunyt Adam Westtel a főszerepben. Ezzel párhuzamban készült egyébként egy újabb sorozat is, amiben szintén West volt a főszereplő. Neve annyira egybeforrt a karakterrel, hogy ugyanannyira nem tudott attól elszakadni, mint Pattinson a vámpírfiúságtól. Ugye mindenki észrevette azt a csodás ívű, rajzolt szemöldököt a maszkon?

(IMDb: 6,5 / Rotten Tomatoes: 78%)

Michael Keaton / 1989 – Batman

A filmet leginkább talán Jack Nicholson Jokere tette híressé, de nyilván kellett hozzá Kim Basinger és Michael Keaton is. Mai szemmel inkább tűnik az egész egy elmebeteg mesének, mint szuperhős-filmnek, ez viszont a rendező Tim Burtonnek köszönhető.

(IMDb: 7,6 / Rotten Tomatoes: 71%)

1992 – Batman visszatér

Annyira nem volt rossz a Burton- és Keaton-féle Batman, hogy egy folytatást is összehoztak. Ebben már Danny DeVito volt a főgonosz pingvinként, Michelle Pfeiffer pedig a macskanő.

(IMDb: 7,0 / Rotten Tomatoes: 78%)

Val Kilmer / 1995 – Mindörökké Batman

A nagyon 90-es évekbeli stílust más rendező és más színész folytatta. Joel Schumacher Val Kilmert tette meg főszereplőnek, mellé pedig betette jónőnek Nicole Kidmant, gonoszoknak pedig Tommy Lee Jonest és Jim Carrey-t, illetve ebben már szerepelt Robin is, akit Chris O’Donnell alakított. Ezt a filmet a közönség és a kritikusok is kevésbé szerették, mint a korábbiakat, de még nem ez volt a mélypont.

(IMDb: 5,4 / Rotten Tomatoes: 39%)

George Clooney / 1997 – Batman és Robin

Mert a mélypont 1997-ben jött el, amikor Chris O’Donnellt megtartották Robinnak, Batmant viszont lecserélték George Clooney-ra. De sajnos nemcsak a színészt cserélték le, hanem a jelmezt is, ami mellbimbót kapott. Nyilván nem ezzel vágták tönkre az egész filmet, de biztos, hogy erős szerepe volt benne a gagyi bimbóknak is. Minden idők legrosszabbul sikerült Batman-filmje lett, utóbbival kapcsolatban 2014-ben Clooney arról beszélt, ő sem volt boldog a bimbók miatt.

Nem ezen gondolkodsz, amikor először felveszed a jelmezt. Azt hiszed, mindegyik Batman-jelmezen volt bimbó, aztán rájössz, hogy a tiéd volt az első. Gondolom, Batman állandóan fázik.

(Itt kell megjegyezni, hogy bár Batmannek valóban nem voltak korábban bimbói, Robinnak viszont igen, ez a Mindörökké Batman fenti fotóján is látszik.)

A helyzetet csak fokozta, hogy ebben a filmben Arnold Schwarzenegger játszotta a főgonoszt, Mr. Fagyot. Ezek után tényleg senki ne csodálkozzon, hogy a Rotten Tomatoeson is csak 11%-ot kapott a film.

(IMDb: 3,7 / Rotten Tomatoes: 11%)

Christian Bale / 2005 – Batman: Kezdődik!

Christian Bale-el és a rendező Christopher Nolannel teljesen más irányt vettek a Batman-filmek, ez pedig a pontszámokon is jól látszik. Bale volt a legfiatalabb Batman, 31 évesen kapta meg a denevérember szerepét.

(IMDb: 8,2 / Rotten Tomatoes: 84%)

2008 – A sötét lovag

A leghíresebb és talán legjobb Batman-film lett Heath Ledger Joker-alakítása miatt. Egyébként ez volt az első, aminek címében nem szerepelt Batman.

(IMDb: 9,0 / Rotten Tomatoes: 94%)

2012 / A sötét lovag – Felemelkedés

Christian Bale harmadik és egyben utolsó Batman-filmje volt, ami szintén nem feltétlenül Bale miatt lett érdekes, hanem az előző filmhez hasonlóan a főgonosz miatt, akinek szerepét ebben az esetben Tom Hardy kapta.

(IMDb: 8,4 / Rotten Tomatoes: 87%)

Ben Affleck / 2016 – Batman Superman ellen – Az igazság hajnala

Ben Affleck lett talán az egyik legfelejthetőbb Batman az összes közül, az ő filmjei ugyanis nem feltétlenül számítanak önálló Batman-filmeknek. Az elsőn például rögtön Supermannel kellett osztoznia. Ebben az esetben nemcsak Batman jelmeze, de a film is ormótlan lett, ami a pontszámokon is meglátszik. (Ezután még készült két film, a szintén 2016-os Suicide Squad – Öngyilkos osztag és a 2017-es Az Igazság Ligája, amikben Affleck Batmanként szerepelt több szuperhős mellett, és ezzel be is fejezte pályafutását denevéremberként.)

(IMDb: 6,5 / Rotten Tomatoes: 27%)

Robert Pattinson / 2021 – The Batman

És el is érkeztünk végre a legújabb Batmanhez, Robert Pattinsonhoz, akit csak egyvalaki, a most tízéves Dante Pereira-Olson fog megelőzni, ugyanis a 2019-es Joker című filmben ő alakítja a fiatal Bruce Wayne-t, akiből később Batman lesz.

Pattinson mellett szóba került állítólag Nicholas Hoult neve is, aztán a rendező Matt Reeves végül inkább előbbi mellett döntött – már csak azért is, mert egy harmincas éveiben járó Batmant keresett. A filmről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy 2021-ben mutatják be, illetve hogy ez nem egy újabb eredet-történet lesz, így várhatóan nem kell majd újra megnéznünk, ahogy lelövik a kis Bruce Wayne szüleit egy sikátorban.

Nyilván felesleges előre találgatni, hogy milyen Batman lesz Pattinsonból, de annyi biztos, hogy a markáns arcéle megvan hozzá. Rosszabb pedig úgysem lehet Clooney Batmanjénél, pláne ha bimbó nélküli jelmezt kap.

Kiemelt kép: John Springer Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images