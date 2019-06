Tényleg Robert Pattinson lesz az új Batman

Pár hete röppent fel a hír, hogy a Warner Bros. tárgyalásban áll Robert Pattinsonnal az új Batman-szerepre. A stúdió most megerősítette a Varietynek, hogy az ügy hivatalossá vált: az Alkonyat egykori tinisztárja léphet Michael Keaton, Christian Bale és Ben Affleck nyomdokaiba. A 33 éves színész ezzel a második legfiatalabb Batman lesz, egyedül Bale előzi meg, aki 31 éves volt a Batman: Kezdődik! idején.

A filmet Matt Reeves rendezi majd, akinek legutóbbi két Majmok bolygója-részt is köszönhetjük. Ez már önmagában több izgalmat ígér, mint Zack Snyder ormótlan és megalomán filmjei, a Batman Superman ellen, vagy Az igazság ligája. Robert Pattinsonról az Alkonyat lezárulta óta kiderült, hogy zseniális színész, aki egyre komolyabb kihívásokat vállal. Az idei cannes-i fesztiválon is ódákat zengtek róla a The Lighthouse filmben nyújtott alakításáért.

Kiemelt kép: AFP