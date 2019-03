Szilágyi Szilvi saját éttermet szeretne nyitni

Caramel fiatal felesége mostanában jógázik és a karrierje is lelassult, ami egy tudatos döntés volt részéről. Szilágyi Szilvinek több munkája is volt egyszerre az elmúlt években, de most minden idejét otthon tölti.

Nagyon sokat pörögtem az elmúlt években, egyszerre rengeteg mindenbe vágtam bele. Foglalkoztam a vállalkozásommal, amiben gyerekcipőket terveztem, építettem az influencer karrieremet, egész nap úton voltam. Akkor nem tudatosult bennem, de utólag visszagondolva rájöttem, hogy túlvállaltam magam, és most mérhetetlenül jó érzés csak anyának és feleségnek, egyszerű hétköznapi embernek lenni

– kezdte a Best magazinnak Szilágyi Szilvi, aki azt azért elárulta, hogy nem szeretne csak háztartásbeli lenni, ezért egy új vállalkozást akar beindítani, ami a szenvedélye.

Nyugisan telnek a hétköznapjaim, csak a családra koncentrálok, ami nagyon jól esik, bár titokban dolgozom egy projekten… Eddig babacipőkkel foglalkoztam, ami nagyon szuper dolog volt, sok tapasztalatot szereztem, de rájöttem, hogy nem ez az utam. Egy hatalmas álmomat szeretném megvalósítani, hogy finom és egészséges ételeket főzhessek a saját éttermemben, amely, úgy érzem, nem munka lenne, hanem mindennapi öröm. Elhatároztam, hogy nem vállalom többé túl magam, hanem csak az igazán fontos dolgokra összpontosítok, amelyek boldoggá tesznek.

Kiemelt kép: Instagram/@sylviszilagyi