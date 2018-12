A csak csikló orgazmus okkal alakulhat ki

Freud anno azt állította, hogy a csiklón keresztül megélt orgazmus infantilis, és a pszichoszexuálisan érett, felnőtt nő életében nem lehet jelen. A mai szexuálpszichológia már egészen máshogy áll ehhez, azonban vannak olyan esetek, amikor érdemes szexterápiás segítséget kérni a klitorális orgazmus miatt, hiszen képes gátolni partnerhelyzetben a szexuális életet. A csiklón keresztül megélt orgazmus ugyanolyan normális mint a behatolással elért orgazmus, fiziológiailag nem igazán különböznek. Azonban a fixáció okkal alakulhat ki, és amennyiben gátolja a szexuális életet felnőttkorban, fontos vele foglalkozni.

Az ilyen-olyan orgazmusok rengeteg cikkben szóba kerülnek, de ritkán esik szó arról, hogyan, miért alakulhatnak ki bizonyos szokások, fixációk a nőknél is. A női test egy misztérium a férfi számára, viszont ahogyan a férfiaknál is vannak olyan maszturbálási szokások, amik akadályozzák a felnőttkori szexuális élet teljességét, a nőknél is előfordul ugyanez a probléma. Azok a nők, akik magukkal igen, de partnerrel nem tudják megélni az orgazmust sehogysem, vagy csak és kizárólag a csiklójukon keresztül, egyfajta rituáléval, okkal jutnak el idáig. Az emberi szexuális viselkedés pszichológiája ezt hibás rögzülésnek tartja, tehát akkor probléma, ha a nő egyáltalán nem tud partnerrel kielégülni, vagy ha a behatolással semmilyen élvezetet nem képes megélni, és ez kihat a párkapcsolata minőségére is.

Tévedés azt gondolni, hogy a csiklón keresztül megélt örömök alacsonyabb rendűek lennének, mint a behatolással, partnerhelyzetben megélt tetőpont, viszont sok nőnél pontosan az alább felsorolt okok miatt pszichikusan problémát okozhat a csiklón keresztül megélt orgazmus a szexuális életben. Ezeket nem lehet önfejlesztéssel kigyakorolni, hiszen az okok igen eltérőek, és sokszor a terapeuta segítsége szükséges ahhoz, hogy a viselkedésen változtassunk a kiteljesedett szexuális életért.

Gyakori gyerekkori maszturbáció

Tévedés azt hinni, hogyha egy gyereklány rendszeresen önmagához nyúl, akkor hatalmas szexuális vágyát vezeti le. Ez legtöbbször a szorongás egyik tünete: a lábak közé nyúlkálás, annak simogatása jóleső örömmel tölti el, ezt a jóleső érzést pedig sokkal szívesebben éli meg, mint azt, amiben élni kényszerül. A kialakulásának lehetséges okai közt ott lehet a lelki erőszak a családban, alkoholizmus a szülőknél, rideg, szeretetlen, elérhetetlen anya. Ezek a gyerekek felnőttekké válnak, és felnőtt nőként is megmaradhat ez a fajta módszer a stresszoldásra, szorongásra. Terápián gyakran találkoznak a terapeuták azzal, hogy a klitorális orgazmust a szorongás oldásra használják a nők.

Blokkolja a félelem

Általában az történik, hogy egyedül tökéletesen működik a dolog, de csak és kizárólag a csikló stimulálásával. Párban már nem, és nem is kerül szóba, hogy mi lenne jó, hogyan lenne jó, mert a félelem a behatolástól, félelem a fájdalomtól, a félelem a partnerhelyzetben való megfeleléstől eltereli a figyelmet a lényegről. Elképzelhető, hogy gyerekkori abúzus, molesztálás van a háttérben, amit a tudatalatti jól elrejtett, és ez generálja a félelmet a szextől. Több oka is lehet a félelem kialakulásának, innen is látható, hogy a félelem olyan dolog, ami gyakori gond a szexuális életben, mind a nőknél, mind a férfiaknál.

Gátolja a megfelelni vágyás

A megfelelési kényszer sok-sok nőben él, és ez megmutatkozik az ágyban is. Akarva akaratlan az első években odateszik magukat a nők, de ezt megjátszani nem lehet sokáig, és hamar kiderülhet, hogy a szexszel vannak problémák. A megfelelési kényszer egyértelmű jele, ha valaki arra figyel, hogy behúzza a hasát szex közben, ha olyan pózokban akarja csinálni, amiben nem látszódnak azok a testrészek, amikkel nem tud megbarátkozni, ha képtelen arra figyelni, hogy mi történik éppen, és agyban már a holnapi bevásárláson jár az esze. Sok nő csak azért fekszik le a partnerével, mert kell, és mert ha nem teszi, a férfi másfelé nézne, nem pedig azért, mert vágyik rá. Ez is oka lehet annak, hogy partnerhelyzetben nehezen képes élvezni a szexet, behatolással biztosan nem.

Hárítás a szexre

A klitorális orgazmushoz és a maszturbáláshoz való ragaszkodás lehet egyfajta hárítása a szexuális életnek, amit pontosan úgy kell elképzelni, mint a férfiaknál a pornónézést. Itt nincs sikerem, ott meg van, akkor azt csinálom, ahol sikerélményt élek meg, és az lesz a rutin. A többi pedig mehet havonta egyszer, kötelező jelleggel, letudva, egyfajta nemi kielégülésként, de semmiképp sem örömteli élményként, szexuális vágyból. Gyakori, hogy a gyerekek születése után így éli a mindennapjait egy nő, és önmagát rendszeresen kielégítve nem igazán közeledik a férjéhez, partneréhez. Általában kézzel, szájjal remekül kielégítik a partnereiket, de ritkán, és a szex más területei még ritkábban vannak terítéken.

+1 Van, hogy a partner is ehhez szoktatja a nőt

A férfi, ha szeret egy nőt, szeretné kielégíteni, várja az osztályzatot a nőtől, sikerélményt remél a szeretkezéstől. Ha egy nő máshogyan nem tudja megélni az orgazmust csak például az orális szexen keresztül, akkor gyakori, hogy beáll egy rituálé, és aszerint élik az életüket. Ami a következő: a férfi lekúszik a nő lába közé, első osztályú szeretőként kielégíti a nő vezénylésével, majd amikor végzett ezzel, behatol, és ő maga is elélvez. Ez a forgatókönyv egyenes út a sivár szexuális élethez, hiszen előbb vagy utóbb mindketten megunják, hogy az öröm, a játékosság kimaradnak a szexuális életből.

A felsorolt okok természetesen nem egyenlőek azzal, hogy bárkivel, aki a csiklóján keresztül képes megélni az orgazmust, azzal baj lenne, éppen ellenkezőleg. Akkor nevezhető problémának, ha a felsorolt okok valamelyike állhat annak hátterében, hogy a szexuális életből elveszett a harmónia, ha a várva várt élmény elmarad, és rendszeresen kudarcot élnek meg együtt a szexben. Látható, hogy az okok mélyre nyúlnak, ezért is fontos, hogy ne önsegítő módszerrel, hanem terápiás segítséggel foglalkozzon egy pár a szexuális élet rendezésével.