A haditengerészet elnézést kért a kukit rajzoló repülőjük miatt

Harmadik alkalommal fordul elő, hogy valaki haditengerészeti géppel fura alakú repülőutat tesz szándékosan, ezért hivatalosan is elnézést kért a haditengerészet, írja a Newsweek.

A gép az Amerikai Egyesült Államok Tengerészgyalogságához tartozik, a péniszalakú repülőutat pedig az Aircraft Spots Twitter-fiók vette észre és posztolta ki.

– írták a poszthoz, amiből kiderül, hogy a gép a kaliforniai Salton-tó felett ejtette meg fallikus útját.

Somebody needs to have a word with the crew of US Navy T-34C 160937 SHUTR91 out of MCAS Miramar 😂😂 pic.twitter.com/WgrgkKzRln

— Aircraft Spots (@AircraftSpots) October 23, 2018